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Общество

Экс-глава МВД раскритиковал идею вернуть обращение «господин» в полицию

26 Февраля 2019 в 13:15
Экс-глава МВД раскритиковал идею вернуть обращение «господин» в полицию
Анатолий Куликов в интервью НСН назвал карикатурной инициативу депутата. 

В России предложили вернуть обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. С такой инициативой выступил депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров. Соответствующий документ он направил председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, сообщает Ura.ru.

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Экс-глава МВД (1995-1998 гг.) Анатолий Куликов в беседе с НСН назвал эту инициативу «бредовой» и «карикатурной».

«Это бредовая идея. "Товарищ" – общепринятая вежливая форма обращения, имеет давнюю традицию, оно вполне прижилось. Не надо карикатурить, не надо возвращаться к тому, что было. Есть свои традиции, даже если они появились в советское время. Обращение товарищ вполне корректное, мы к этому привыкли, мы воспитаны на этом, присягу принимали больше сотни лет по этому обращению, почему мы должны превращаться в господ? Офицер в бою рядовому товарищ и наоборот. А если он "господин", ему надо ботинки чистить», - заявил Куликов.

Владимир Петров обосновал свое предложение тем, что в стране восстанавливаются исторические подразделения. Кроме того, по словам депутата, при поступлении в министерство внутренних дел кандидаты проходят строгий отбор, в следствие чего повысился уровень доверия граждан к полиции, утверждает автор инициативы. Как отмечает депутат, обращение «господин» подчёркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию.

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