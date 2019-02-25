Адвокат: Иск внука Карбышева к Comedy Woman стал политическим шоу

Почетный адвокат России в эфире НСН назвал несвоевременным обращение внука генерала Карбышева к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело.
Внук генерала Красной армии Дмитрия Карбышева обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman за шутку о своем деде, который погиб в концлагере Маутхаузен. Выпуск женского юмористического шоу впервые был показан в 2013 году. Участницы шоу обсуждали, почему у одной из них «по спине пробежал холодок». Одна из них предположила, что «это замерзший дух генерала Карбышева, который подошел сзади и приобнял».
Внук Карбышева должен был сделать подобное заявление еще пять лет назад. Такое мнение в эфире НСН высказал почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский.
«Если бы он услышал пять лет назад, как неуважительно с издевкой говорят про его деда, тогда бы он обратился, честь ему и хвала. Сейчас, когда из этого делают политическое шоу, я считаю, что он ведет себя как конъюнктурщик. Спустя два года он играет на потребу каких-то политических сил. Здесь, скорее всего, должен быть иск к телекомпании о защите чести и достоинства, деловой репутации деда. К Бастрыкину у нас обращаются каждый, кому не лень. Бастрыкина превратили во всенародное пугало, здесь для него нет темы. Внук должен был обращаться в суд пять лет назад», - подчеркнул адвокат.
Эксперт разделил мнение Никиты Михалкова, который в своей программе «Бесогон» раскритиковал участниц шоу Comedy Woman за шутку о генерале. Как сообщала НСН, режиссер назвал их «овцами». Островский также отметил, что девушка не понимала текст, который она читала.
«У нее не было умысла оскорбить, потому что она не знала, кто это. Поскольку у нас и сценаристы молодые, и артисты получили некачественное образование в современной школе, то они не знали, кто такой Карбышев. Поэтому умысла на оскорбление героя, конечно же, не было. Она озвучила текст, который не понимала: о ком идет речь, кто совершил, над чем она глумится», - сказал адвокат.
Островский выразил уверенность, что об уголовной ответственности в этом случае речь не идет.
«Здесь должен быть иск о защите чести и достоинства дела, у которого нет срока давности. В первую очередь, несет ответственность юридическое лицо, которое осуществляло выпуск, потом юридическое лицо, которое осуществляло трансляцию, затем автор сценария, в самую последнюю очередь - дурочка, которая это озвучила», - заключил эксперт.
Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев попал в немецкий плен в 1941 году. Он находился в разных концлагерях в течение четырёх лет, за это время генерал ни разу не согласился на сотрудничестве с немцами. Карбышева казнили в феврале 1945 года в концлагере Маутхаузен после пыток – его вместе с другими заключенными обливали на водой при температуре воздуха около −12 °C.