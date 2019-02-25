Адвокат: Иск внука Карбышева к Comedy Woman стал политическим шоу

Почетный адвокат России в эфире НСН назвал несвоевременным обращение внука генерала Карбышева к главе СКР с просьбой возбудить уголовное дело.

Внук генерала Красной армии Дмитрия Карбышева обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении Comedy Woman за шутку о своем деде, который погиб в концлагере Маутхаузен. Выпуск женского юмористического шоу впервые был показан в 2013 году. Участницы шоу обсуждали, почему у одной из них «по спине пробежал холодок». Одна из них предположила, что «это замерзший дух генерала Карбышева, который подошел сзади и приобнял».

Внук Карбышева должен был сделать подобное заявление еще пять лет назад. Такое мнение в эфире НСН высказал почетный адвокат России, в прошлом член Общественного совета при ФСИН России Александр Островский.

«Если бы он услышал пять лет назад, как неуважительно с издевкой говорят про его деда, тогда бы он обратился, честь ему и хвала. Сейчас, когда из этого делают политическое шоу, я считаю, что он ведет себя как конъюнктурщик. Спустя два года он играет на потребу каких-то политических сил. Здесь, скорее всего, должен быть иск к телекомпании о защите чести и достоинства, деловой репутации деда. К Бастрыкину у нас обращаются каждый, кому не лень. Бастрыкина превратили во всенародное пугало, здесь для него нет темы. Внук должен был обращаться в суд пять лет назад», - подчеркнул адвокат.

Эксперт разделил мнение Никиты Михалкова, который в своей программе «Бесогон» раскритиковал участниц шоу Comedy Woman за шутку о генерале. Как сообщала НСН , режиссер назвал их «овцами». Островский также отметил, что девушка не понимала текст, который она читала.

«У нее не было умысла оскорбить, потому что она не знала, кто это. Поскольку у нас и сценаристы молодые, и артисты получили некачественное образование в современной школе, то они не знали, кто такой Карбышев. Поэтому умысла на оскорбление героя, конечно же, не было. Она озвучила текст, который не понимала: о ком идет речь, кто совершил, над чем она глумится», - сказал адвокат.

Островский выразил уверенность, что об уголовной ответственности в этом случае речь не идет.

«Здесь должен быть иск о защите чести и достоинства дела, у которого нет срока давности. В первую очередь, несет ответственность юридическое лицо, которое осуществляло выпуск, потом юридическое лицо, которое осуществляло трансляцию, затем автор сценария, в самую последнюю очередь - дурочка, которая это озвучила», - заключил эксперт.

Генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев попал в немецкий плен в 1941 году. Он находился в разных концлагерях в течение четырёх лет, за это время генерал ни разу не согласился на сотрудничестве с немцами. Карбышева казнили в феврале 1945 года в концлагере Маутхаузен после пыток – его вместе с другими заключенными обливали на водой при температуре воздуха около −12 °C.