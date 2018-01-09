Экс-глава ГИБДД: Сокращение сотрудников ДПС обернется откусыванием ушей!

Владимир Федоров в эфире НСН раскритиковал сокращение сотрудников ГИБДД.

МВД России сообщило о сокращении с 1 января численности сотрудников ГИБДД, ДПС ГИБДД на 10 тысяч человек. Как уточняется на сайте ведомства, сокращению не подверглись только должности, связанные с регистрацией действий, проведением экзаменов по вождению и выдачей удостоверений.

Бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Федоров назвал ожидаемым это сообщение.

«Пусть бы они попробовали не подтвердить. Они выполнили указ президента», - заметил он в эфире НСН.

Однако само это решение бывший глава ГИБДД назвал несвоевременным. Он затруднился сказать, чем оно вызвано.

«Это надо спросить у господина президента и господина Колокольцева. Мое мнение, ни к чему положительному это не приведет. Эти люди стоят на дороге, оказывают помощь водителям, выявляют нарушения. Я понимаю, что предполагается, что все возьмет на себя техника, видеокамеры, фотофиксация. Это все хорошо, но решение принимать-то должен человек. Недаром сейчас Москва протолкнула в Госдуме законопроект, что решение о наказании нарушителей будет принимать не полиция, а московские власти. Самое главное, что на дороге некому будет оказывать помощь, потому что сокращаются именно подразделения дорожно-патрульной службы», - посетовал он.

Последствия этого сокращения могут быть самыми печальными, опасается собеседник НСН.

«МВД тешит себя надеждами, что водители в случае ДТП будут разбираться сами по европротоколу. Или будут вызывать аварийных комиссаров. В дело будут более активно вмешиваться страховые компании. Но, к сожалению, это все очень гладко на бумаге, а на дороге кончится разборками, битьем, откусыванием ушей. Когда приезжает человек в форме и определяет, кто прав, кто виноват – это одно. Ну и пробки. Никуда мы от них не денемся. А так инспектор может выйти на дорогу и отрегулировать движение при неработающем светофоре, каком-то мелком происшествии. Так что несколько преждевременно это все», - подытожил он.

Напомним, Владимир Путин подписал закон о сокращениях в МВД 31 декабря.