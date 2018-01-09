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В МВД подтвердили сокращение сотрудников ГИБДД на 10 тысяч человек

9 Января 2018 в 17:16
В МВД подтвердили сокращение сотрудников ГИБДД на 10 тысяч человек

Численность сотрудников ГИБДД, ДПС ГИБДД с 1 января 2018 года сократилась на 10 тысяч человек. Такое сообщение размещено на сайте министерства внутренних дел России. Сокращению не подверглись только те должности, которые связаны с совершением регистрационных действий, проведением экзаменов на право управления транспортным средством, выдачей удостоверений.

Некоторых сотрудников, которые выразят желание, трудоустроят на вакантные должности в органах внутренних дел. Они будут задействованы на тех местах, где необходим их опыт, сообщает Газета.ру.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о сокращениях в МВД 31 декабря.

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