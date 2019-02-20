Экс-генпрокурор рассказал, как спасти бизнесменов от «хождений под статьей»

Валентин Степанков в эфире НСН рассказал, как можно исполнить поручение Путина о пересмотре поводов для арестов предпринимателей.

Президент России Владимир Путин в рамках ежегодного послания Федеральному собранию обратил внимание на проблему бесконечного продления арестов бизнесменов. По словам главы государства, повода для автоматического ареста необходимо устранить.



«Чтобы добиться масштабных целей нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу предпринимательства. Добросовестный бизнес, по его мнению, «не должен постоянно ходить под статьей», — подчеркнул президент.

подтвердил наличие такой проблемы в стране, а также рассказал, какие меры следует предпринять для ее устранения.

«Уголовное право, которое формирует составы этих преступлений, достаточно проработано. Там каких-либо изменений вносить не надо. Серьёзные вопросы появляются при правоприменении. Но это комплекс подходов. На мой взгляд, вносить коррективы только о том, при каких условиях арестовывать за экономические преступления, а при каких не арестовывать, это попытка точечного исправления серьёзной проблемы. Здесь необходим комплекс мер: это и качество следствия, и сроки следствия, и отсутствие полноценного прокурорского надзора за расследованием этих преступлений», - объяснил экс-генпрокурор, отметив, что сроки, по которым сегодня расследуются, в том числе и экономические преступления, вообще малообъяснимы.

По мнению Степанкова, оговорками об арестах только за экономические преступления проблему решить невозможно. В этом случае, уверен бывший правоохранитель, люди, совершившие серьёзные проступки, могут получить лишнюю свободу.

«Преступники, которые обналичили десятки миллиардов рублей обналичили, присвоили и вывели за рубеж, могут получить возможность спокойно выехать за границу и жить там на награбленные деньги. Любое преступление должно расследоваться качественно, грамотно и с индивидуальным подходом. Точечная наладка правоприменения в борьбе с преступностью положительных результатов не даст», - подчеркнул Степанков.

Стоит отметить, что Владимир Путин уже обратился с проблемой долгосрочных арестов к генпрокурору Юрию Чайке и председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву. Однако, Степанков уверен, что сложившуюся ситуацию смогут разрешить только законодатели.

«Сегодня и прокуратура, и суд могут проанализировать правоприменительную практику, собрать дела, изучить, и выйти на ошибки и просчёты. Но инструментарно, не поменяв законы и не вернув полноценный надзор за предварительным следствием в прокуратуру, ничего изменить нельзя», - заключил экс-генпрокурор.

Напомним, президент России выступил с посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля. Большая часть речи главы государства была посвящена социальным проблемам: рождаемости, борьбе с бедностью и другим. Ранее глава московской коллегии адвокатов «Карабанов и Партнёры» Александр Карабанов не поверил , что Верховный суд и Генпрокуратура действительно что-то будут делать в этом направлении.