Экс-генпрокурор объяснил снижение числа заключенных в России

Экс-генпрокурор Валентин Степанков в беседе НСН рассказал о новых видах преступлений и наказаний.

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании коллегии сообщил, что количество заключенных в России за последние 10 лет сократилось на 285 тысяч человек. «В результате гуманизации уголовного законодательства, установления упрощенных процедур по делам о нетяжких преступлениях, принятия ряда организационных мер за десять лет численность граждан, находящихся в изоляции от общества, сократилась на треть, с 887 до 602 тысяч», — заявил генпрокурор.

Валентин Степанков в беседе НСН раскрыл особенности показателей снижения количества заключенных.

«Конечно это благоприятный факт, особенно потому что последние несколько лет наблюдаются тенденции к снижению преступности как таковой. Однако не стоит забывать об изменении структуры преступности. Сокращаются, скажем, такие тяжкие преступления, как убийство или разбойное нападение. В тоже время происходит рост мошенничества, тут рост очень большой, но учитывая, что мошенничество крайне разнообразно, то там не так часто применяется такая мера наказания, как арест. Кроме того идет декриминализация ряда преступлений. Отсюда и количество арестантов сократилось», — объяснил эксперт.

Экс-генпрокурор отметил появление новых видов преступлений, которые ранее не входили в уголовный кодекс, а так же он рассказал о ранее не использовавшихся мерах наказания.

«Появился новый вид преступления, которого раньше не было. Я говорю о лишении свободы лиц, задержанных повторно за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Цифры по этим нарушениям, за последний год активно растут, — рассказал Степанков. — Кроме того надо понимать, что в уголовном кодексе действуют и новые виды наказаний. Это, например, принудительные работы, которые раньше не использовались. В целом, я думаю, тенденция, которая здесь наблюдается имеет положительный характер».

Также Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка сообщил, что в 2017 году в России предотвращено 24 теракта, а количество террористических преступлений в России в 2017 году сократилось на 16%.