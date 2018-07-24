Экономист: Повышение НДС не подстегнет инфляцию

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В эфире НСН Денис Ракша рассказал, как скажется на инфляции повышение налога на добавленную стоимость на два процентных пункта, одобренное Госдумой.

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость с 18 процентов до 20 со следующего года. За документ проголосовала фракция «Единая Россия», против выступили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», пишут «Ведомости».



В эфире НСН экономист Денис Ракша рассказал, как повышение налога скажется на инфляции и росте цен на товары для потребителей.

«Когда начнет расти инфляция из-за повышения НДС никому не известно. Формально она начнет расти с 1 января 2019 года. Реально может быть кто-то и раньше начнет поднимать цены в преддверии роста НДС. Этого никто не знает. Но когда бы она не начала расти, это не означает, что россиянам придется затянуть пояса. По официальным оценкам ЦБ, влияние роста НДС на инфляцию будет менее 1 процента. К затягиванию поясов это никакого отношения не имеет», - отметил эксперт.

Отметим, что Минфин рассчитывает за счет повышения НДС дополнительно привлечь в бюджет с 2019 по 2021 годы больше двух триллионов рублей, сообщает Ura.ru.

Ранее в Центробанке сообщили, что инфляция в России к концу 2018 года достигнет значений 3,5-4 процентов. В эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил, что прогнозы Банка России «не имеют никакого отношения к действительности». По мнению эксперта, повышение НДС на 2 процента «по цепочке приведет к удорожанию товаров не на два процента, а минимум на 6 или 8 процентов».