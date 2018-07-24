Экономист: Повышение НДС не подстегнет инфляцию

Депутаты Госдумы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении налога на добавленную стоимость с 18 процентов до 20 со следующего года. За документ проголосовала фракция «Единая Россия», против выступили КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», пишут «Ведомости».
В эфире НСН экономист Денис Ракша рассказал, как повышение налога скажется на инфляции и росте цен на товары для потребителей.
Отметим, что Минфин рассчитывает за счет повышения НДС дополнительно привлечь в бюджет с 2019 по 2021 годы больше двух триллионов рублей, сообщает Ura.ru.
Ранее в Центробанке сообщили, что инфляция в России к концу 2018 года достигнет значений 3,5-4 процентов. В эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский заявил, что прогнозы Банка России «не имеют никакого отношения к действительности». По мнению эксперта, повышение НДС на 2 процента «по цепочке приведет к удорожанию товаров не на два процента, а минимум на 6 или 8 процентов».