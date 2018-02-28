Волынец предложила освободить многодетные семьи от подоходного налога

Председатель комитета Ирина Волынец в беседе с НСН заявила, что отмена НДФЛ для многодетных семей снизит нагрузку на бюджет.

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. В их число вошли ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка, пишет «Коммерсант».

Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила НСН, что многодетные семьи необходимо вообще освободить от уплаты подоходного налога. По ее словам, комитет уже направил в Министерство финансов инициативу об освобождены от уплаты НДФЛ многодетных семей, а также семей, имеющих доход ниже полутора прожиточных минимумов на члена семьи.

«Когда мы говорим о том, что государство поддерживает семьи с детьми, то мы, конечно, в первую очередь, должны подразумевать, что лучшей поддержкой является освобождение от некоторых налогов на те средства, которые семьи уже зарабатывают. Одно дело - пособия, которые полностью выплачиваются из бюджета, допустим, если родители не работают, а другое, освобождение от подоходного налога уже работающих и получающих зарплату. Это гораздо более мягкий вариант для бюджета. Когда нам говорят, что не хватает бюджетных средств на выплаты семьям с детьми, то, как раз, освобождение от подоходного налога - это такой оптимальный вариант. Я считаю, что это консенсус», - рассказала она.

Глава НРК отметила, что в организации оптимистично настроены по поводу будущего инициативы, хотя официального ответа из правительства еще не было.

«У нас прогноз благоприятный, учитывая, что сейчас курс государства развернулся в сторону материальной поддержки семей с детьми. Мы думаем, что эта инициатива будет принята, утверждена, но возможно это не дело ближайшего будущего. Вряд ли в этом году этот закон будет принят, но мы рассчитываем, что в следующем году это вступит в силу», - предположила Волынец.

Ранее стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился внести в Госдуму законопроект о расширении перечня доходов, не облагаемых налогом на доходы физических лиц. В пояснительной записке к документу уточняется, что к таким доходам относятся ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка. В Национальном родительском комитете поддержали эту инициативу.

«Конечно же, отмена подоходного налога на эти выплаты – то, что нужно было сделать еще вчера. Вряд ли отмена этого налога на данные виды выплат повлияет напрямую на рождаемость, потому что это, скажем так, не такая существенная сумма от этих выплат, и вряд ли кто-то, рассчитывая на эти деньги, думает о том, что нужно еще заплатить с них подоходный налог. Отмена этого налога справедлива, закономерна и показывает уважение системы, уважение государства к тем категориям граждан, относительно которых этот закон будет применяться. Поэтому, конечно, и я, как многодетная мама, и Национальный родительский комитет поддерживает инициативу Медведева, но мы просим его расширить спектр выплат, к которым относится и заработная плата тех категорий граждан, которые я перечислила, и делать это нужно в самое ближайшее время.

Ранее в эфире НСН Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предположил, что предложение правительства отменить налог с детских пособий связано с предвыборной кампанией президента.