Экономист: МРОТ уравняют с прожиточным минимумом за счет сверхдоходов бюджета

В эфире НСН Михаил Делягин предположил, с чем связано решение президента РФ перенести срок повышения МРОТ.

С 1 мая текущего года минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода в среду, 10 января. Ранее планировалось уравнять их с 1 января 2019 года.



Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН предположил, что это решение связано не с предстоящими выборами президента, а со сверхдоходами бюджета.

«Этот перенос не связан с выборами. Если бы это было связано, перенос был бы с 1 марта, а не с 1 мая. Я думаю, что просто в федеральном бюджете сильно занижена доходная часть на следующий год, как и на этот год, и там будут сверхдоходы. Возник вопрос: что делать со сверхдоходами. Не мариновать же их по разного рода заначкам за границей. Поэтому эти деньги решили направить на что-то полезное и перенести (срок увеличения МРОТ до прожиточного минимума – прим. НСН) с 1 января на 1 мая. Других слов, кроме как молодец и красавчик, у меня нет. Просто ура! Для меня это огромный подарок», - сказал эксперт.

Кроме того, по мнению Делягина, необходимо сделать прожиточный минимум «реальным, а не фиктивным, как он у нас сейчас есть». «Следующий шаг – нужно еще гарантировать право на жизнь не только работающим полный рабочий день гражданам РФ, а всем гражданам России, потому что прожиточный минимум это и есть право на жизнь. Но это будут уже следующие шаги. Я понимаю, что не стоит хотеть всего сразу», - сказал экономист.

Повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума потребует 60 миллиардов рублей, сообщает РИА Новости. С 1 января 2018 года МРОТ был повышен до 85 процентов от величины прожиточного минимума – 9 тыс. 489 рублей. До этого МРОТ составлял 7 тыс. 800 рублей.

Ранее в эфире НСН сенатор Валерий Рязанский отметил, что в прожиточный пакет следует включать не только продукты питания и предметы первой необходимости.

Накануне глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в потребительской корзине россиян должно быть больше мясных и рыбных продуктов.