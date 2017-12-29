Сенатор: Повышение МРОТ до прожиточного минимума - это только начало

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В эфире НСН сенатор Валерий Рязанский заявил, что в прожиточный пакет следует включать не только продукты питания и предметы первой необходимости.

Минимальный размен оплаты труда в России с 1 января в 2018 года будет повышен и составит 9 тыс. 489 руб. в месяц. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин в пятницу, 29 декабря, пишет Газета.ру.



В беседе с НСН сенатор Валерий Рязанский отметил, что закон также предусматривает увеличение с 2019 года МРОТ до уровня прожиточного минимума, в который необходимо включить не только потребительские товары, но и бытовые услуги.

«Решение, действительно, важное. Увеличение МРОТ - это увеличение суммы заработной платы, ниже которой работодатель платить не имеет права. Подошло то время, когда мы достаточно четко и ясно представляем, когда минимальный размер будет равен прожиточному минимуму. В наступающем году он будет 85 процентам (от прожиточного минимума – прим. НСН), а дальше - равен прожиточному минимуму. Прожиточный минимум будет зависеть от потребительской корзины. Здесь важно отслеживать ценовой порядок, продовольственную группу товаров, промышленную, услуги. И сделать так, чтобы прожиточный минимум соответствовал не только минимальному прожиточному пакету, но и чтобы в этом пакете были бытовые услуги, услуги объектов культуры. Человек не может жить, руководствуясь только минимальной потребительской корзиной», -- отметил он.

Отметим, что ранее Совфед одобрил повышение МРОТ до прожиточного минимума, сообщает RT. На сегодняшний день прожиточный минимум включает в себя набор товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья и нормальной жизнедеятельности. Методику его расчета регулирует Федеральный закон от № 134-ФЗ. Прожиточный минимум утверждают как в целом по России, так и отдельно по субъектам РФ.