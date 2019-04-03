Экономист: Дохода в 60 тысяч рублей россиянам едва хватит на скромную жизнь

ФОТО: pxhere.com

Экономист Василий Колташов в беседе с НСН напомнил, что несколько лет назад россияне называли идеальной зарплату в 110 тысяч рублей.

Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход. Как отмечает РБК, ссылаясь на данные Росстата, на приобретение всего самого необходимого для жизни российской семье требуется не менее 58,5 тысяч рублей в месяц. При этом в среднем доходы на душу населения в минувшем году, по оценке специалистов Росстата, составили 32,6 тысяч рублей.

Между тем, согласно данным нового опроса, многодетной семье, в которой воспитывается трое и более детей, для жизни необходимо не менее 82 тысяч рублей в месяц. Молодым семьям — 68–69 тыс. рублей, а неполным – 62 с половиной тысячи рублей. Семьи пенсионеров заявили, что им достаточно чуть более 38 тысяч.

В беседе с НСН экономист Василий Колташов, комментируя цифры, приведённые Росстатом, заявил, что эти данные свидетельствуют о том, что россияне называют цифры не максимальные, а минимально необходимые.

«И эти данные близки к реально необходим людям. Действительно, цифры в районе 60 тысяч – это то, что необходимо россиянам – по минимальным расчётам, на очень скромную жизнь. Возможно, эта сумма включает даже ипотечные расходы. Суммы небольшие, правда, они очень сильно разнятся с минимальной заработной платой. И оценками, которые даёт Росстат по этим уровням», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, Василий Колташов подчеркнул, что с 2012 года запросы россиян, если не по доходам, то по уровню расходов, которые они считают минимально уместными, понизились.

«Ещё несколько лет назад зарплата в 110 тысяч называлась, как идеальная. Потом этот "идеал" опустился ниже 90 тысяч. И это говорит о том, что люди приспособились к условиям жизни, которые ухудшились. Но всё же они не могут называть нереалистичные цифры и говорить о том, что можно прожить, например, на 8 тысяч. Думаю, что 80 и 90 тысяч на семью с двумя или тремя детьми – это тоже небольшая сумма. Но, тем не менее, люди их называют. На мой взгляд, это является очень важным сигналом в отношении налоговой политики. Потому что государство все доходы семей облагает налогами – доход на имущество, подоходный налог, практически не предусматривается никакого возврата НДС. Поэтому, того уровня дохода, который называют люди, бывает ещё очень сложно достичь. Зарплаты в 15-20 тысяч в регионах – это очень частое явление. Создать семейный бюджет хотя бы на уровне 50-60 тысяч рублей бывает проблематично», - подчеркнул эксперт.

Резюмируя, экономист отметил, что российские власти могут, во-первых, принять цифры, предоставленные Росстатом, для изменения уровней минимальной оплаты труда.

«Они могут сказать о том, что имеющиеся уровни надо повышать. Они, по-настоящему, не включают ни жильё, ни ипотеку, ни аренду. Получается, что повышать надо примерно раза в два. Возможно, вводить и почасовую ставку оплаты труда. Для того, чтобы работодатели перестали хитрить. У нас по стране прокатился "парад" фейковых отчётов. Даже на публичных собраниях начальство рапортовало людям, что они получают в два-три раза больше. Но есть и другой вывод. Власти могут просто проигнорировать эти данные, сказав, что у нас есть показатели средней зарплаты от Росстата. Он ещё выше, чем этот уровень. А люди прибедняются и денег у них, на самом деле, много», - заключил Василий Колташов.

Между тем, в конце марта Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России. В прошлом году он снизился до 12,9%, вернувшись к показателям 2014 года.