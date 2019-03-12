Экономист: Неуважение и низкие зарплаты демотивируют работников в нашей стране

Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН разъяснил работодателям, как повысить производительность труда.

Специалисты аналитического центра НАФИ в ходе опроса россиян выяснили, что не менее 75% работников готовы трудиться лучше, если им увеличат заработную плату, из них 43% пожелали повышение оплаты труда в полтора-два раза. 16% респондентов заявили, что уже трудятся на пределе своих возможностей, причем женщины отмечали этот факт чаще (19% против 13%).

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН подтвердил, что снижение заработной платы демотивирует население усердно трудиться.

«Деньги на мотивацию сотрудников у работодателей есть. После девальвации рубля работодатели воспользовались ситуацией, когда цена рабочей силы в России упала очень сильно. Это не привело и не могло привести к повышению производительности труда, потому что выгодно нанимать больше, а платить меньше. Работодатели здесь используют ситуацию, а работник оказался в положении, когда его покупательная способность упала в два раза. Компании, которые работают на экспорт, вполне смогут потянуть повышение заработной платы в полтора раза», - отметил Колташов.

Второй причиной снижения производительности труда в России эксперт назвал неуважение сотрудников со стороны работодателей.

«Одной из самых важных мотивационных мер, которые работодатель в России не использует, является уважение к работнику. У нас серьезная проблема, есть даже самоубийства на крупных предприятиях, например, после разговора с начальством. Неуважительное, хамское отношение к работникам не только приводит к срывам и личным катастрофам, но и демотивирует сотрудника. Вот эта "менеджерская" школа должна быть изменена. Работодателям нельзя переходить границу», - заявил Колташов.