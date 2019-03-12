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Экономика

Экономист: Неуважение и низкие зарплаты демотивируют работников в нашей стране

12 Марта 2019 в 18:24
Экономист: Неуважение и низкие зарплаты демотивируют работников в нашей стране
Глава Центра политэкономических исследований Института нового общества в эфире НСН разъяснил работодателям, как повысить производительность труда.

Специалисты аналитического центра НАФИ в ходе опроса россиян выяснили, что не менее 75% работников готовы трудиться лучше, если им увеличат заработную плату, из них 43% пожелали повышение оплаты труда в полтора-два раза. 16% респондентов заявили, что уже трудятся на пределе своих возможностей, причем женщины отмечали этот факт чаще (19% против 13%).

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с НСН подтвердил, что снижение заработной платы демотивирует население усердно трудиться.

«Деньги на мотивацию сотрудников у работодателей есть. После девальвации рубля работодатели воспользовались ситуацией, когда цена рабочей силы в России упала очень сильно. Это не привело и не могло привести к повышению производительности труда, потому что выгодно нанимать больше, а платить меньше. Работодатели здесь используют ситуацию, а работник оказался в положении, когда его покупательная способность упала в два раза. Компании, которые работают на экспорт, вполне смогут потянуть повышение заработной платы в полтора раза», - отметил Колташов.

Второй причиной снижения производительности труда в России эксперт назвал неуважение сотрудников со стороны работодателей.

«Одной из самых важных мотивационных мер, которые работодатель в России не использует, является уважение к работнику. У нас серьезная проблема, есть даже самоубийства на крупных предприятиях, например, после разговора с начальством. Неуважительное, хамское отношение к работникам не только приводит к срывам и личным катастрофам, но и демотивирует сотрудника. Вот эта "менеджерская" школа должна быть изменена. Работодателям нельзя переходить границу», - заявил Колташов.

В качестве мер повышения мотивации труда со стороны государства экономист назвал увеличение найма учителей, медицинских работников и сотрудников детских садов в два раза и повышение им ставки. Власти должны обязать крупные компании повысить оплату труда, ввести почасовую ставку и изменить систему налогообложения работника, установив необлагаемый минимум.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия отстает на 40 лет от стран «Большой семерки» по производительности труда. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН назвал этот спад итогами работы самого политика.
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