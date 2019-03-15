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Общество

Россия ежегодно игнорирует предписания ЮНЕСКО по защите Байкала

15 Марта 2019 в 14:40
Россия ежегодно игнорирует предписания ЮНЕСКО по защите Байкала

Руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» рассказала НСН, как охранная зона вокруг озера ежегодно сужается.

Вокруг озера Байкал регулярно ведутся работы по сокращению охранной зоны. Об этом рассказала в пресс-центре НСН руководитель отдела по связям с общественностью Центра развития экологических и социальных проектов «Сохраним Байкал» Маргарита Морозова. Более того, по её словам, Россия не выполняет требования ЮНЕСКО по защите озера.

«В прошлом году сократили водоохранную зону до 200 метров в населённых пунктах. После этого прозвучали заявления о необходимости сокращения центральной экологической зоны. Это нужно для продажи земель, организации туризма. И самое ужасное, что мы гордимся тем, что Байкал – наследие, но уже давно пора ему присваивать статус наследия под угрозой. ЮНЕСКО ежегодно выписывает России предписания о мерах, которые нужно предпринять для защиты Байкала. И Россия регулярно их игнорирует. До сих пор не составлен план управления объектом всемирного наследия», — рассказала Морозова.

Напомним, поводом для освещения проблемы стало строительство на берегу Байкала завода по розливу питьевой воды для дальнейшего экспорта в Китай. 15 марта после привлечения общественного внимания к этой проблеме и одиночного пикета Сергея Зверева строительство было приостановлено. Однако экологов и общественность по-прежнему беспокоит судьба уникального озера.

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