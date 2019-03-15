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Общество

Эколог: Продажа воды из Байкала – государственная измена

15 Марта 2019 в 14:29
Эколог: Продажа воды из Байкала – государственная измена

Заслуженный эколог заявил НСН, что продавать государственные ресурсы подобной значимости недопустимо и равно преступлению.

Продажа государственных ресурсов за рубеж равна по уровню преступного замысла государственной измене. Об этом заявил в пресс-центре НСН Заслуженный эколог РФ Андрей Пешков в ходе обсуждения на тему: «Слив Байкальских вод: Кто продаёт национальное достояние России?».

«Ущерб наносится такой, из сиюминутных выгод, что его просто невозможно потом компенсировать. Это преступление. А продажа наших ресурсов, таких как Курильские острова, Байкал, я считаю, это государственная измена», — заявил Пешков.

Напомним, внимание к защите озера Байкал было привлечено после того, как на его берегах началось строительство завода по производству питьевой воды для экспорта в Китай. Против этого выступили экологи и защитники природы. Особый резонанс дело приобрело после одиночного пикета в защиту уникального озера у стен Кремля, который провёл стилист и суперзвезда Серегй Зверев.

Ранее в эфире НСН Зверев рассказал, почему для него так важна проблема Байкала. Также он раскрыл, почему для борьбы со строительством завода выбрал форму одиночного пикета.

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