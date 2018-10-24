Двойник Ди Каприо испугался плыть на копии «Титаника»

Россиянин, похожий на голливудского актера, в эфире НСН предостерег от путешествия на лайнере с несчастливым названием.

Копию судна «Титаник», затонувшего в 1912 году после столкновения с айсбергом в Атлантическом океане, планируют спустить на воду в 2022 году. Лайнер получило название «Титаник II», его стоимость составит 500 миллионов долларов. Новый «Титаник» сможет перевозить около 2,5 тысяч пассажиров, кроме того, на его борту будут находиться 900 членов экипажа. «Титаник II» повторит маршрут оригинала и отправится из британского Саутгемптона в Нью-Йорк. Отмечается, что для того, чтобы избежать повторения трагедии, на судне разместят необходимое количество спасательных лодок, а также снабдят «Титаник II» современными системами навигации и радарами, пишет РБК.

Роман Бурцев, ставший интернет-знаменитостью за счёт своего внешнего сходства с актёром Леонардо Ди Каприо, на вопрос НСН, принял бы он предложение отправиться в путешествие на этом судне, дал категорический отказ.

«Капитан Врунгель (мультипликационный персонаж - прим.НСН) говорил, что как судно назовешь, так оно и поплывет. Не хотелось бы повторения судьбы его предшественника, но имя есть имя, и если с ним связана трагедия, то она когда-нибудь да повторится. Нехорошая судьба у этого названия. Не важно, сколько было вложено денег, виной трагедии стал человеческий фактор. Я бы не поплыл на нем», - сообщил он.

Роман Бурцев, эксперт техподдержки службы спасения 112 из Подольска в 2016 году стал известен благодаря сходству с голливудским актером. Он участвовал в нескольких телепроектах и снялся в рекламе водки. Сейчас двойник иногда подрабатывает на корпоративных мероприятиях и увлекается фотографией.