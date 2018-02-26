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Кураев сравнил иерусалимских патриархов с акционистом Павленским

26 Февраля 2018 в 17:05
Кураев сравнил иерусалимских патриархов с акционистом Павленским

Протодиакон в эфире НСН заявил, что закрытие Храма Гроба Господня в Иерусалиме в знак протеста - аморальный поступок. 

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыт для посетителей на неопределённый срок. Такая мера стала способом выразить протест против обложения налогом на церковную недвижимость. Соответствующее заявление со стороны патриарха Иерусалимского Феофила III и Иерусалимского патриарха Армянской апостольской церкви Нурхана Манукяна, а также Кустода Святой Земли Франческо Паттона было распространено в воскресенье, 25 февраля. Они подчеркнули, что «тверды и решительны» в своём решении, сообщает ТАСС.

Протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН сравнил подобное поведение иерархов с акцией протеста, которую устроил известный акционист Петр Павленский на Красной площади. 

«Был один известный акционист, который сейчас находится во французской тюрьме, он когда-то прибил себя гвоздём к Красной площади. У меня такое ощущение, что эти два патриарха – это его достойные продолжатели, потому что большей компрометации христианской церкви я не могу себе представить. Они торгуют гробом Христа? То есть это такое разоблачение их самих? Ради денег пойти на такое – это аморально», - убеждён протодиакон.

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По словам Андрея Кураева, решение мэра о вводе налога логично.

«Речь идёт всего-навсего о привилегиях, которые зачастую на бумаге нигде не зафиксированы. Так веками сложилось. Да, возможно, что-то тратится на благотворительность. Мэр Иерусалима по этому поводу абсолютно логично заявил: “Если решение не вызывает согласия, я жду вас в суде, приходите, будем судиться”» - отметил Кураев.

Исторически церкви, которые находятся в Иерусалиме, не облагались налогами (такое решение было принято, когда Израиль не существовал). Однако с 2003 года налоговая политика по отношению к церквям ужесточалась. Так, с 2006 года за некоторые объекты обязаны были платить 33%-ый налог. Однако церковь не выполняла эти предписания.

Напомним, Храм Гроба Господня является святыней христианского мира. Считается, что именно на этом месте был распят, погребён, после чего воскрес Иисус Христос, сообщает RT.

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