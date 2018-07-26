Дрянь из канавы на антибиотиках. Эксперт об импортной рыбе на российских прилавках

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В эфире НСН руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев рассказал, чем, кроме глазури, накачивают импортную рыбу для россиян.

Импортная рыба и рыбные продукты на российском рынке содержат на 20 процентов глазури больше, чем положено по нормативам. Такие данные по итогам первого полугодия 2018 года представил Роспотребнадзор. Ведомство сообщило и о высокой доле рыбы, которая не соответствует физико-химическим показателям.

В эфире НСН руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отметил, что помимо глазури, в импортной рыбе содержится большое количество антибиотиков и вредных веществ.

«Глазурь – это полбеды. По остальным показателям также не соблюдается технический регламент Евразийского экономического союза, который введен в России с 1 сентября прошлого года. Есть еще и огромное превышение внутритканевой влаги. Она накапливается путем накачки рыбы полифосфатами. Особенно этим отличаются китайские производители. С помощью полифосфатов они наращивают вес рыбы и гонят ее в Россию. Должен отметить, что вся ввозимая в Россию импортная рыба низкого качества, всякая дрянь. Это, в основном, аквакультурная рыба, выращенная в канавах Китая, Вьетнама, Индонезии. Это креветки, тилапия, пангасиус, сибас и другие. Тилапию, например, в переводе на наши деньги в Китае можно покупать по 2 рубля. Такая рыба выращивается на гормонах роста, в замкнутых пространствах. Как правило, начинает болеть, поэтому в нее добавляют антибиотики. По сути, это мусорная рыба», - рассказал эксперт.

При этом российский улов высокого качества практически целиком уходит на экспорт, заметил Александр Савельев. «Две трети нашей рыбы уезжает на экспорт, потому российские рыбаки добывают лучшую в мире рыбу. Она конкурентная и востребованная, за нее там больше платят. Там нет административных барьеров и прочих трудностей, с которыми сталкиваются рыбаки на нашем берегу. Поэтому рыба с промысла прямиком уходит на экспорт. Эту ситуацию можно изменить, если регулятор в лице Росрыболовства этим займется. Но пока он увлечен другими вопросами», - заявил собеседник НСН.

На Ямале ранее запретили вылов белой рыбы — нельмы, муксуна и осетра из-за резкого сокращения их популяции. Это необходимо для того, чтобы возродить промышленный лов ценных пород рыбы, сообщает Ura.ru.

А в креветках, выловленных у берегов Западной Швеции, обнаружили следы химического оружия. Вице-адмирал, президент фонда «Экология ХХI век», вице-президент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, академик РАЕН Тенгиз Борисов в эфире НСН заявил, что даже низкое содержание в морепродуктах таких веществ со временем приводит к мутациям.