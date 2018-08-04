Дожди и грозы принесут похолодание в Москву

Фото: intex-press.by

О прогнозе погоды на выходные и начало недели в эфире НСН рассказала главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Жителей столичного региона в выходные ожидает дождливая погода с грозами и порывистым ветром, после которых температура воздуха опустится до 19 градусов, рассказала в эфире НСН главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.



«Жаркая погода, которая пришла к нам вместе с антициклоном, в выходные будет меняться. Антициклон уходит на запад и юго-запад, атмосферное давление падает. В выходные погода станет неустойчивой, жара начнет спадать. Но все равно будет еще по-летнему тепло. Днем не обойдется без кратковременных дождей. Они будут сопровождаться грозами и порывистым ветром. Пройдут они не повсеместно. Днем максимальная температура +28°С… 29+° в столице. При грозе ветер будет усиливаться до 15 м/с. В воскресенье такой характер погоды сохранится. Днем температура снизится до +25°С… +27° в Москве и в Подмосковье до +23°С… +28° с кратковременными дождями и грозами», - уточнила синоптик.

Такая погода ожидает жителей столичного региона и в начале следующей недели. «Тенденция на понижение дневной температуры сохранится. В понедельник ночью в Москве мы ожидаем +24°С… +29°, и +22°С… +27° в Подмосковье тоже с кратковременными дождями и грозами. Во вторник дневная температура уже составит +19°С… +24°. Такие показания термометра близки к климатической норме. Относительно прохладная погода тоже надолго не задержится. Вы ждем еще повышения температуры, так что лето еще продолжит нас радовать. В среду вероятность дождей будет минимальная, а максимальная температура воздуха днем +20°С… +25°», - добавила главный специалист Гидрометцентра.

Ранее МЧС предупредило москвичей о надвигающейся на регион грозе с градом и сильным ветром.