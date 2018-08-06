Дорого и глупо. Эксперты IT-рынка об отечественной ОС для госслужащих

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В эфире НСН Эльдар Муртазин и Денис Кусков назвали завышенной сумму, которую планируют потратить на перевод госслужащих на отечественную ОС.

Более 160 млрд рублей будет потрачено на перевод российских чиновников и работников госкомпаний на отечественную мобильную операционную систему Sailfish «Ростелекома». Внедрять ОС планируется поэтапно со следующего года и полностью перевести на нее пользователей должны к 2021 году, пишет «Коммерсантъ». По предварительным оценкам, на Sailfish перейдут около 7,9 млн человек.

Сумма, которую планируют потратить на переоснащение устройствами с отечественной ОС, сильно завышена, убежден ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

«Это абсолютно нереально, там нет таких денег. С точки зрения Sailfish от каждой государственной корпорации будет зависеть, сколько они тратят на “железо”. А оно стоит также, как обычные смартфоны на Android сегодня третьего сегмента. С точки зрения адаптации IT-политики, корпоративных систем – это будут не такие деньги. Это не миллиарды рублей. Стоимость адаптации значительно меньше», - отметил эксперт в эфире НСН.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков в эфире НСН не исключил, что итоговая стоимость перехода на Sailfish увеличится в разы. «Общая стоимость, на мой взгляд, может даже вырасти. Часто бывает, что первичные цены в нашей стране почему-то вырастают», - отметил он.

При этом говорить о конкуренции между отечественной ОС и такими гигантами рынка, как Android и iOS не приходится, подчеркнул эксперт. «Android стоит на более, чем 90 процентах устройств в России. На IOS приходится порядка 10 процентов. Сказать о том, что Sailfish сможет с ним конкурировать, было бы, наверное, очень глупо», - сказала Денис Кусков.

Российскую операционную систему просто навязывают пользователям, вместе того, чтобы создать действительно качественный и конкурентный продукт на рынке, считает эксперт.«Мне больше всего не нравится, что мы опять идем по пути навязывания. Берем некий вариант и начинаем привязывать его ко всем органам государственной власти, что сделать достаточно легко. Необходимо сделать комплекс аппаратно-программных средств с операционной системой, которая использовалась бы во всем мире популярностью, и наша страна заслуженно имела бы от этого определенные дивиденды. А так получается, что лучшей она пока явно не будет, но давайте все равно будем использовать ее и потратим такие огромные деньги», - заявил Денис Кусков.

Отметим, тариф за «оказание комплексной услуги» с использованием смартфонов на отечественной ОС составит порядка 13 тысяч рублей в год. Еще свыше 2 млрд рублей из бюджета понадобится, чтобы завершить создание операционной системы, уточняет Газета.ру.