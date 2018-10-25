После трагедии в Керчи в школах предложили ввести новую должность

Эксперт по безопасности рассказал НСН, что внедрение специалистов по предотвращению преступлений в школах поможет избежать повторения трагедии.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Тайны керченской трагедии: От свидетелей Иеговы до «чёрных копателей». 17 октября в городе Керчь произошло нападение на учителей и учащихся российского учебного заведения. 18-летний студент Политехнического колледжа Владислав Росляков убил 20 человек, и ранил несколько десятков, после чего покончил с собой.

Председатель Экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков заявил на пресс-конференции НСН, что комплексная работа превентолога, психолога и учителей поможет сократить риски повторения трагических ситуаций.

«Помимо выдачи оружия должна вестись работа в школьных и других образовательных учреждениях. Мы предлагаем ввести должность превентолога. Это человек, который отвечает за профилактику правонарушений учащихся, выявлять среди них людей из рисковой зоны, человек в идеале офицер – отставник, имеющий определенный жизненный и профессиональный опыт, прошли дополнительную переподготовку. Он должен быть освобожден от других занятий в школе, он не может быть трудовиком или физруком. У нас многие мальчишки живут в неполных семьях, им необходимо мужское воспитание. Досуг молодежи не обеспечивается государством и школой в должной мере, разве что за редким исключением. Превентолог должен ориентироваться на учащихся с 5 по 9 класс, так называемая "средняя школа". А также работать во взаимодействии со школьным психологом. И с полицией, секциями кружками он должен помогать с занятостью и работать в социальных сетях. Это не стопроцентная защита, но тем не менее. И обязательно должно быть доверительное отношение со стороны учеников к нему. В переписках люди признаются одноклассникам, что готовят преступление, а им некому об этом рассказать. Только комплексная работа позволит минимизировать ЧП», - отметил он.

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