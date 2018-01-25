Добровинский: Трунов написал на меня смешной и забавный донос

Адвокат заявил в эфире НСН, что Трунов пытается вывести его из тяжбы между Филиппом Киркоровым и французским музыкантом Дидье Маруани.

Привлечь адвоката Александра Добровинского к ответственности из-за нарушения закона «Об адвокатуре» и кодекса профессиональной этики адвоката потребовал его коллега Игорь Трунов. Как сообщил глава отдела информационного обеспечения Адвокатской палаты Москвы Александр Крохмалюк, в ближайшее время жалоба будет направлена в квалификационную комиссию.

Александр Добровинский уверен, что Трунов пытается вывести его из тяжбы между Филиппом Киркоровым и французским музыкантом Дидье Маруани, который обвинил российского певца в плагиате.

«Это Трунов, который хочет от меня избавиться в процессе с Киркоровым. Он действительно написал донос, такой очень смешной и забавный, как и все, что он делает. Да, он написал. Ему не нравится моя позиция на суде, по-моему. И как я ее комментирую»,- сказал он в эфире НСН.

Никаких серьезных последствий для себя Добровинский не ожидает.

«Никакой компенсации быть не может. В адвокатской палате такого нет. Если люди обращаются в адвокатскую палату, то палата может, если усматривает какие-то нарушения со стороны адвоката, может сделать замечание. Одно-два замечания ведет какие-то санкции в отношении адвоката. Но то, что написал господин Трунов и его супруга, это настолько, на мой взгляд, бессмысленно и глупо, как, в общем, и большинство их действий. Написали и написали. Люди понимают, что их действия на суде обречены на провал, и, конечно, им очень хочется от меня избавиться», - сказал адвокат.

Он намерен ответить на жалобу Трунова.

«Конечно, я обязан. Это инсинуации Трунова. Ему так хочется, я уверен», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в ноябре 2016 года Игоря Трунова и Дидье Маруани задержали в столице, обвинив в вымогательстве денег у певца Филиппа Киркорова. Позже их отпустили.