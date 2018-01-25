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Трунов потребовал привлечь Добровинского к ответственности из-за оскорблений

25 Января 2018 в 17:17
Трунов потребовал привлечь Добровинского к ответственности из-за оскорблений

Адвокат Игорь Трунов направил жалобу на своего коллегу Александра Добровинского. В ней содержится просьба привлечь его к ответственности из-за нарушения закона «Об адвокатуре» и Кодекса профессиональной этики адвоката. В ближайшее время жалобу направят в Квалификационную комиссию. Об этом рассказал руководитель отдела информационного обеспечения Адвокатской палаты Москвы Александр Крохмалюк, сообщает «Интерфакс».

Как пояснил НСН Трунов, высказывания Добровинского оскорбляют его и адвоката Людмилу Айвар. Он уверен, что его коллега выходит за пределы адвокатских этических норм. Трунов подчеркнул, что негативные оценочные комментарии Добровинский дал ещё в 2016 году во время скандала по делу о плагиате, связанного с французским музыкантом Дидье Маруани.

Напомним, в ноябре 2016 года Игоря Трунова и Дидье Маруани задержали в столице, обвинив в вымогательстве денег у певца Филиппа Киркорова. Позже их отпустили. В конце ноября 2017 года пресненский суд Москвы признал незаконным отказ СКР в возбуждении уголовного дела из-за задержания.

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