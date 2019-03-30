«Для энергетиков плохо». Эколог о «Часе Земли»

Эксперт оценил экологичность быта россиян.

Кремль снова примет участие в акции «Час Земли», которая состоится сегодня, 30 марта. Сообщается, что все внешнее освещение официальной резиденции президента России будет погашено с 20:30 до 21:30. Также к акции впервые присоединится и Мосгордума, архитектурный ансамбль Московского Кремля, храм Христа Спасителя и стадион «Лужники», Большой театр, Госдума, Совет Федерации и Останкинская телебашня.

Директор природоохранных программ российской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов в беседе с НСН рассказал о самых простых условиях организации экологичного быта.

«Действительно, лишнее потребление электроэнергии, природных ресурсов – это ни к чему. Но час раз в год посвящать экологии – все-таки, неверно. Нужно быть экологичным в душе каждую минуту. Это просто: выключать, выходя, электроприборы. Те, что стоят на режиме ожидания, тоже отключать. В 90-е годы в Европе было подсчитано, что такие аппараты потребляют столько электроэнергии, сколько Россия поставляла в то время в свои города. Нужно быть экологичным по отношению к пластиковому мусору. Современный пластиковый пакет совершенно не нужен – достаточно захватить из дома в магазин авоську или полотняную сумку, которой хватит на много походов за покупками, в отличие от пакета. Их мы выбрасываем в опасном множестве. Выбросить окурок, тем более в присутствии детей – просто преступление», - считает эколог.

По мнению эксперта, «Час земли» - акция полезная с точки зрения привлечения внимания к проблеме экологии и потребления ресурсов. Однако, он предположил, что разовое отключение многих потребителей от энергосистемы может отрицательно сказываться на работе энергосистемы страны.

«Не знаю, как на это энергетики отреагируют. Для них перепады потребления мощности, наверное, не самый лучший момент в работе. Если бы, действительно, акция «Час Земли» был распространен в России, эти перепады могли бы создать энергетикам определенные трудности. Нужно посвящать экологии не час. Нужно жить экологично», - заявил Пукалов.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН сообщил, что годовые расчеты расходов на обращение с ТКО в России сделаны по наиболее высоким тарифам.