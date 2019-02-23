Бизнес-омбудсмен: 180 млрд рублей в год на мусор – популистские цифры

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию заявил НСН, что платежи за ТКО с человека не большие.

Граждане России, без учета москвичей, заплатят региональным операторам за вывоз бытовых отходов около 180 млрд руб. в год, подсчитала Finexpertiza. В среднем по стране это 1225 рублей с человека, передает РБК. В расчетах не учитывались скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов. В реформу уже вошло 70 регионов, оставшиеся должны включиться в нее до конца текущего года.

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в беседе с НСН заявил, что годовые расчеты расходов на обращение с ТКО в России сделаны по наиболее высоким тарифам.

«На мой взгляд, 180 млрд рублей в год на мусорную реформу – это несколько популистские цифры. Сумма сложилась на основе тарифов для регионов Крайнего Севера, где они достаточно высокие: Ненецкий АО, северные районы Якутии, Чутка, Красноярский край…», - сказал Неверов.

Он отметил, что платежи для большинства жителей России значительно ниже.

«Для жителей средней полосы России суммы в платежках за мусор будут варьироваться от 100 до 200 рублей с человека в месяц. Разве это дорого? В дальнейшем законодательство Российской Федерации не допускает резкого роста тарифов. Есть ежегодная градация в пределах не выше 20 процентов», - отметил бизнес-омбудсмен.

Ильдар Неверов рассказал, каким должен быть результат реализации «мусорной реформы».

«За эти деньги мусорные компании будут обязаны мусор отсортировать, отделить вторичное сырье от органики и, в ряде случаем, откомпостировать ТКО. Например, как в Московской области, где введен «золотой стандарт» обращения с ТКО: сортировка-компост-экологически безопасное захоронение отходов. Вот что получат население и мусорные игроки в ходе реформы – совершенно понятный производственный процесс сортировки и глубокой переработки ТКО. За это надо платить, и деньги, которые включаются в оплату услуг ЖКХ, не такие уж и большие. Без этого невозможно создание и развитие мусорной отрасли», - отметил эксперт НСН.

Ранее бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в интервью НСН рассказал, почему внедрение новых технологий невозможно в России.



