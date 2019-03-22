Диетолог: Витамины в пост нужно принимать по назначению врача

Кандидат медицинских наук рассказала в эфире НСН, как нужно принимать витамины весной.

Больше витаминов посоветовал принимать постящимся россиянам диетолог Минздрава России Виктор Тутельян. По его словам, человек должен потреблять 150-170 микронутриентов.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева рассказала в эфире НСН, как это нужно делать.

«Великий пост совпадает с началом весны, когда чаще употребляют продукты питания, выращенные в прошлом сезоне. Они уже потеряли свою ценность по нутритивному балансу. То есть они не содержат витаминно-минеральные комплексы и ферменты в том количестве, которое можно получить из сезонных продуктов. Весной возникает дефицит витаминов и минералов в организме, иммунитет несколько снижен. Поэтому всем людям, а особенно тем, кто соблюдает пост, необходимо дополнительно принимать витаминно-минеральные комплексы, которые продаются в аптеках. Но чтобы подобрать их индивидуально, лучше обратиться к терапевту или своему лечащему врачу», - пояснила она.

Ранее Маргарита Королева в эфире НСН призвала прежде всего думать о духовной составляющей поста.