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Диетолог предупредил об опасности поста для здоровья

22 Марта 2019 в 10:45
Диетолог предупредил об опасности поста для здоровья

Россиянам, соблюдающим пост, необходимо принимать витамины. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян. По его словам, особенно в дополнительных питательных компонентах в этот период нуждаются постящиеся дети и пожилые люди.

Диетолог отметил, что каждый день человек должен получать около 150-170 химических соединений - микронутриентов. Из них 70 - незаменимые, они не синтезируются в организме, получить их мы можем только с пищей, сообщает Агентство городских новостей «Москва». При дефиците этих компонентов, есть вероятность появления проблем со здоровьем.

Поскольку в пост запрещается есть мясо, рыбу, молочные продукты, недостаток белка Тутельян советует получать из фасоли и других бобовых.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН призвала помнить о духовной составляющей поста, а уже во вторую очередь думать о пище телесной.

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