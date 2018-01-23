Диетолог: Рука всегда будет предательски тянуться к сладкому

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В эфире НСН Маргарита Королева подтвердила выводы датских ученых о вреде сахара и рассказала о том, как употреблять меньше углеводов.



Ученые из Дании в ходе эксперимента зафиксировали, что чрезмерное потребление сахара нарушает кровообращение и работу внутренних органов.



Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН подтвердила негативное влияние рафинированных продуктов на метаболические процессы в организме человека.

«Это не только состояние сосудов, появляются риски сердечно-сосудистых заболеваний. Контролировать свой аппетит, порой, бывает, сложно. Люди набирают в весе и получают все проблемы, связанные с избыточной массой тела и состоянием ожирения – сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца и даже предрасположенность к онкологическим заболеваниям», - подчеркнула диетолог.

По словам Королевой, пристрастие многих людей к сладкому объясняется тем, что сахар – известный антидепрессант.

«Поэтому рука предательски тянется именно к сладким продуктам», - отметила эксперт.

При этом сахарозаменители, как отметила диетолог, наносят больший вред, чем натуральные продукты, содержащие сахар - мёд, стевия, кленовый сироп, чернослив, курага. Например, постоянное употребление чая или кофе с сахарозаменителем увеличивает риск сахарного диабета второго типа, вызывает преждевременное старение на клеточном уровне.

«Сахарозаменители стали привлекаться в питание более 100 лет назад. Многие из них несут больше вреда, чем пользы. Они бывают в 100 или даже 200 раз слаще самого сахара. А физиологически в организме происходят все те же процессы - повышается уровень инсулина. Любая сладость, попадающая на рецепторы полости рта, ведет к выбросу инсулина поджелудочной железой. Не встретив увеличенного количества глюкозы в составе крови, инсулин снижает уровень имеющейся глюкозы, поэтому возникает гипогликемия и рука опять предательски начинает тянуться к сладкому», - пояснила Королева.

Чтобы отрегулировать питание, диетолог посоветовала употреблять продукты, в составе которых есть сложные углеводы, белок, жир растительного происхождение позволит.

«Это позволит нормализовать пищевое поведение человека, поддерживать чувство сытости и уйти от рисков заболеваний, которые ассоциированы с большим количеством углеводов», - отметила эксперт.

В ходе эксперимента ученые наблюдали за 12 добровольцами, которые в течение двух недель каждый день употребляли 225 граммов сахара, отмечает «Русская Планета». Как показало исследование, у участников эксперимента на 17 процентов снизился приток крови к ногам, внутренним органам и мозгу.