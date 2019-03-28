Диетолог рассказала, как россиянам победить сахарную зависимость

Кандидат медицинских наук в эфире НСН объяснила, что здоровое питание и физическая активность помогут в борьбе с привязанностью к сладкому.

Россияне превысили норму потребления сахара в 2018 году почти в два раза - 39,5 кг на человека при норме 24 кг. По оценке российского Минсельхоза, потребление в ушедшем году основных видов продукции в России также опережало установленные Минздравом нормы. Потребление мяса и мясопродуктов составило 75,1 кг на человека при норме в 73 кг. Вместе с тем отставание наблюдалось по молоку и молокопродуктам — 225,2 кг на человека при норме 325 кг.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в эфире НСН рассказала о том, почему людям свойственно увлекаться сладкими продуктами.

«Сахар представляет собой природный антидепрессант. Действительно, он позволяет человеку расслабиться, уйти от проблем, забыть обиды. Он радует опиоидные рецепторы структуры головного мозга и позволяют получить удовольствие. Сахар в сочетании с жиром придают вкус продукту, забыть который невозможно. И рука человека снова и снова предательски тянется к этим продуктам. А пищевая промышленность делает все возможное, чтобы привязать человека к своим продуктам. Формула продукта привязывает его, перепрограммирует мозг. К сожалению, мы ушли от традиций приготовления пищи дома. Люди не задумываются о том, что они хотят есть в течение дня. Не берут с собой закуски в виде овощной нарезки, покупают печенье, шоколад, конфеты и злоупотребляют такими продуктами. И получают проблемы с набором лишней массы тела, метаболических проблем, болезней», - напомнила она.

Собеседница НСН призвала заниматься тем видом спорта, который вызывает положительные эмоции у человека, и это поможет отказаться от сладкого.

«Сахар, по сути, это природный наркотик, который и формирует зависимость человека. Чтобы побороть зависимость потребления сладкого, нужна альтернатива. Человек должен научиться получать удовольствие от других факторов. Одним из таких факторов является физическая активность. Причем то направление, которое нравится человеку. Он должен выбрать для себя какие-то практики, которыми будет заниматься с удовольствием. От этого в мозг будет выбрасываться большое количество эндорфинов, и потребность в сладком можно будет побороть значительно легче», - рассказала она.

Ранее стало известно, что Министерство здравоохранения России намерено разработать документы, направленные на сокращение потребления россиянами сахара и соли. Недостаточное потребление молока и молочных продуктов, по мнению экспертов, связано с тем, что граждане мало знают об их пользе и часто отказываются от них в пользу менее полезных продуктов и блюд.