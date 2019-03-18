Диетолог рассказал о безопасной недельной дозе яиц

ФОТО: slodive.com

Врач-диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН рассказала о количестве яиц, еженедельное употребление которого, превращают этот продукт в «смертоносный».

Ученые Северо-Западного университета в США выяснили, что частое употребление яиц и других продуктов с высоким содержанием холестерина повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Как сообщает MedicalXpress, специалисты провели глобальное исследование, которое длилось в течение 31 года. В ходе эксперимента добровольцы заполняли специальные пищевые опросники. Выяснилось, что употребление 300 миллиграммов пищевого холестерина в день связано с увеличением вероятности сердечно-сосудистых заболеваний на 17% и преждевременной смерти на 18%. Это не зависело от потребления насыщенных и других жиров.

Кроме того, как выяснилось в ходе опроса почти 30 тысяч человек, 3-4 яйца в неделю способствовали повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний на шесть процентов и преждевременной смерти — на восемь процентов

В свою очередь, врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН заявила, что не следует воспринимать исследование специалистов из США, как призыв к полному отказу от продуктов, содержащих холестерин. По мнению Ионовой, употреблять продукты, содержащие его, нужно с умом.

«Холестерин – это необходимое вещество. Из него синтезируется большая часть стероидных половых гормонов, поэтому он нужен человеку. Другое дело, что когда мы следуем тому, что называется "западная диета" – обычный стиль питания жителей больших городов – то, конечно, мы едим слишком много простых сахаров и продуктов, содержащих и холестерин. Само по себе питание очень несбалансированное. Это исследование длилось очень долго, 31 год. Участвовало в нём около 30-ти тысяч человек. Ранее, до 2015 года, холестерин ограничивался в питании по всем рекомендациям. Потом вышли новые рекомендации, потому что после проведённых исследований стало понятно, что всё не так уж плохо. Поэтому его [холестерин] решили увеличить. А вот как раз это длительное исследование показывает, что всё не так, как казалось в течение трёх последних лет», - отметила собеседница НСН.

Лидия Ионова напомнила, что огромное количество холестерина содержится в субпродуктах – в печени, почках и так далее. Много его содержится в яйцах и икре. Всё это – продукты животного происхождения. Их употребление должно быть умеренным.

«Избыточное потребление холестерина приводит к увеличению числа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Если человек озадачится качеством своей еды и сбалансирует питание, то даже обычное потребление холестерина (200 мг.) не приведёт к риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и другим проблемам. Кстати, хочу поделиться своими опасениями о том, что сейчас рацион россиян гораздо хуже рациона американцев. Когда страна переживает не очень хороший экономический период, качество еды значительно снижается. При этом люди покупают дорогостоящие продукты, колбасу, например, вместо обычного мяса – чтобы себя как-то побаловать и утешить, когда дела идут не так, как хотелось бы. Общеизвестно, что переработанное мясо содержит очень много холестерина и других вредных веществ и увеличивает риск развития множества заболеваний. Кроме того, обязательно нужно смотреть не только за тем, сколько вы едите яиц, но и убрать из рациона сосиски, сардельки, колбасы, копчёности и любую нарезку, которые большая часть людей, к сожалению, воспринимает, как само собой разумеющиеся вещи. Они всегда есть на столе, даже у детей», - добавила врач-диетолог.

Резюмируя, Лидия Ионова рассказала о том, какие количества потребления, к примеру, яиц являются безопасными.

«Если у человека есть наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, то количество яиц в рационе стоит снизить – до 3-4 желтков в неделю. При этом белков можно сколько угодно. Если нет проблем с сердечно-сосудистой системой, то можно употребить 6 яиц в неделю. Но, повторюсь, яйца не единственный продукт, содержащий холестерин. Если человек ест яйца, а далее рыбу и белое мясо, то всё будет прекрасно. А если человек употребляет яйца, заедая их колбасой и нарезкой, то тогда, конечно, будут проблемы. Также не стоит забывать, что высокожировые молочные продукты также содержат холестерин» - заключила эксперт.

Напомним, в ноябре вице-премьер РФ Татьяна Голикова завила, что ситуация с ожирением в России ухудшается. По её словам, сейчас от ожирения страдают 26% жительниц России, с такой же проблемой столкнулись 14% наших соотечественников. Вице-премьер подчеркнула, что в разных возрастных категориях эти цифры отличаются. Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в беседе с НСН пояснила, что ожирение нельзя рассматривать отдельно от избыточного веса.