Диетолог: Ожирением и избыточным весом страдает почти половина страны

Врач в эфире НСН объяснила, что Россия входит в число стран, в которых есть тенденция к массовому ожирению.

Ситуация с ожирением в России ухудшается. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая курирует здравоохранение, образование и социальную политику. По её словам, сейчас 26% женщин РФ страдают от ожирения, с такой же проблемой столкнулись 14% мужчин. Вице-премьер подчеркнула, что в разных категориях возрастов эти цифры отличаются, сообщает «Российская газета». В будущем для борьбы с ожирением с гражданами планируют проводить разъяснительную работу.

Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН пояснила, что ожирение нельзя рассматривать отдельно от избыточного веса.

«Конечно, в России, как и других странах, есть тенденция к массовому ожирению. По сути эту цифру нужно удваивать и говорить о том, что чуть ли не половина страны страдает избыточным весом и ожирением. Такие данные были давно. Если вице-премьер говорит о том, что состояние ухудшается, значит, они стали ещё хуже», - пояснила врач-диетолог.

По словам Лидии Ионовой, России нужна госпрограмма для борьбы с ожирением и избыточным весом граждан.

«Это то, что приводит к огромному количеству заболеваний, увеличению смертности, расходу государства на лечение этих заболеваний: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкологические и другие. Поэтому в большинстве стран есть государственные программы по снижению рисков ожирения для населения. Они носят совершенно разный характер: разъяснительные меры, образовательные проекты для детей, работа с производителями продуктов, запрет рекламы ряда продуктов, некоторых сладостей для детей. Начиная от личности человека и заканчивая государственным уровнем, должна строиться эта программа», - заключила в эфире НСН Ионова.

Напомним, ранее экспертный совет при правительстве России выступил за введение акцизов на газированные напитки. Инициатива содержится в отзыве на федеральный проект «Укрепление общественного здоровья», её уже поддержали в Минздраве. Специалисты убеждены, что налог заставит население перейти на правильное питание.