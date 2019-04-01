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Общество

Диетолог объяснила причину любви россиян к «кровавому лакомству»

1 Апреля 2019 в 20:30
Диетолог объяснила причину любви россиян к «кровавому лакомству»
ФОТО: o-krohe.ru
Маргарита Королёва подтвердила НСН, что гематоген, ужаснувший своим составом американского журналиста, делают из крови молодых маралов.

«Батончики на крови», которыми балуют детей россияне, поразили американского журналиста Марка Хея, пишет «Лента.ру». Речь в его исследовании шла о гематогене, который делается из крови крупного рогатого скота. По его словам, большинство граждан Советского Союза не знали о происхождении и составе сладкого лакомства. Повсеместное же употребление гематогена, по его мнению, объясняется его относительной дешевизной по сравнению с другими сладостями.

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Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в эфире НСН подтвердила ужаснувший американца состав этой биологической добавки, а также объяснила, почему гематоген стали делать сладким, добавляя в него сгущёнку, мёд и сухофрукты.

«Это продукт, который первоначально делали в Алтайском крае. В его основе лежит не только кровь маралов (благородные олени — прим. НСН), богатая железом, но и минеральные вещества из рогов марала. Поэтому продукт комплексный, который и делался первоначально для того, чтобы поднять уровень железа в крови. Неслучайно ослабленным детям, чтобы поднять иммунитет, назначали и покупали гематоген. Он собственно и делался сладким, чтобы дети его не отторгали», — рассказала Королёва.

Сейчас в России появилось множество видов гематогена, и отнюдь не все они сохранили в себе полезную основу, добавила собеседница НСН.

«Он исторически остался в аптечных сетях. Я думаю, что сейчас разновидностей гематогена очень много, не менее восьми. Это уже своего рода бренд, к которому причисляют и другие продукты. Я не в курсе всех формул состава гематогена, но есть продукты, которые и близко не похожи по вкусу на оригинал. Я думаю, что в них доля полезного компонента гораздо меньше. В классическом гематогене была максимальная польза, связанная именно с кровью и рогами маралов», — заключила Королёва.

Добавим, по словам диетолога, гематогена не чураются сегодня не только люди с ослабленным иммунитетом, но и спортсмены. Этот продукт даёт им возможность взбодриться, повысить уровень энергии, особенно в период межсезонья, отметила эксперт.

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