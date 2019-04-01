Диетолог объяснила причину любви россиян к «кровавому лакомству»

«Батончики на крови», которыми балуют детей россияне, поразили американского журналиста Марка Хея, пишет «Лента.ру». Речь в его исследовании шла о гематогене, который делается из крови крупного рогатого скота. По его словам, большинство граждан Советского Союза не знали о происхождении и составе сладкого лакомства. Повсеместное же употребление гематогена, по его мнению, объясняется его относительной дешевизной по сравнению с другими сладостями.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в эфире НСН подтвердила ужаснувший американца состав этой биологической добавки, а также объяснила, почему гематоген стали делать сладким, добавляя в него сгущёнку, мёд и сухофрукты.
«Это продукт, который первоначально делали в Алтайском крае. В его основе лежит не только кровь маралов (благородные олени — прим. НСН), богатая железом, но и минеральные вещества из рогов марала. Поэтому продукт комплексный, который и делался первоначально для того, чтобы поднять уровень железа в крови. Неслучайно ослабленным детям, чтобы поднять иммунитет, назначали и покупали гематоген. Он собственно и делался сладким, чтобы дети его не отторгали», — рассказала Королёва.
Сейчас в России появилось множество видов гематогена, и отнюдь не все они сохранили в себе полезную основу, добавила собеседница НСН.
«Он исторически остался в аптечных сетях. Я думаю, что сейчас разновидностей гематогена очень много, не менее восьми. Это уже своего рода бренд, к которому причисляют и другие продукты. Я не в курсе всех формул состава гематогена, но есть продукты, которые и близко не похожи по вкусу на оригинал. Я думаю, что в них доля полезного компонента гораздо меньше. В классическом гематогене была максимальная польза, связанная именно с кровью и рогами маралов», — заключила Королёва.
Добавим, по словам диетолога, гематогена не чураются сегодня не только люди с ослабленным иммунитетом, но и спортсмены. Этот продукт даёт им возможность взбодриться, повысить уровень энергии, особенно в период межсезонья, отметила эксперт.