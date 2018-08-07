Детство в спортзале. В Чечне раскрыли секрет здорового поколения

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В эфире НСН начальник пресс-службы правительства Чеченской Республики Альви Каримов

Чеченская Республика, по данным Минздрава РФ, стала регионом, где живут самые здоровые дети в возрасте до 14 лет. По данным ведомства за 2017 год, на 100 тыс. детского населения приходится 62 969,7 заболеваний.



Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов в эфире НСН рассказал, что достичь таких показателей во многом помогла приверженность населения к здоровому образу жизни и спорту.

«Родители ведут здоровый образ жизни. Дети, которых зачали в таких семьях, не имеют никаких генетических данных, связанных с алкоголизмом, наркоманией. Очень четко налаженна работа по диспансеризации, посещению женских консультаций во время беременности. Дети с раннего возраста ведут активный образ жизни, находятся на свежем воздухе, приобщаются к спортивным занятиям, подвижным играм. Младших сыновей Рамзана Кадырова, я сам следил, как они учились ходить, приводили в спортзал, когда они еще не совсем умели разговаривать. Они наблюдали, как занимаются взрослые. Его старшие сыновья участвовали в многочисленных турнирах. Недавно вместе с отцом они сделали пеший переход протяженностью около 40 километров. Помимо этого, они занимаются бегом, велоспортом. Такую же возможность имеют все дети Чеченской Республики. Во всех районах и населенных пунктах создали спортивные секции, клубы», - заявил Альви Каримов.

По его словам, здоровый образ жизни стал «модой Чеченской Республики и для детей, и для взрослых». «У нас более 400 тысяч человек систематически занимаются физкультурой и спортом. Мне скоро 70 лет, и я регулярно посещаю фитнес-центр, участвую в велогонках, восхождениях в горы», - признался начальник пресс-службы правительства Чечни.

Напомним, ранее Минздрав составил список регионов, в котором зафиксировано наибольшее и наименьшее количество болезней среди населения, где Чечня оказалась на втором месте.