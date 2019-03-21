Детский омбудсмен раскрыла статистику лишения родительских прав в Московской области

Ксения Мишонова во время пресс-конференции НСН объяснила, что лишение прав – это обратимый процесс, и при должном стремлении со стороны родителей можно вернуть права на ребенка.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Дети-Маугли: Новая болезнь общества?»

С начала марта СМИ взбудоражила целая серия историй о детях-маугли. В ряде случаев дети были недостаточно развиты для своего возраста из-за отсутствия воспитания и опеки со стороны взрослых, которые попросту бросали их на произвол судьбы.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что число обращений посторонних людей в службы опеки возросло.

«За последнее время возросло количество обращений к нам именно посторонних людей, родственников, соседей. Которые обращают внимание на то, что дети находятся в тяжелой ситуации, что родители пьют, наркоманят, за детьми не смотрят. За прошлый год было 158 таких обращений. За этот год – уже 20», - отметила она.

Детский омбудсмен раскрыла статистику по лишению родительских прав и посетовала, что по закону у органов опеки нет времени на предупреждающую работу с неблагополучной семьей.

«Статистика по лишению родительских прав – крайняя мера. Когда поступает звонок и сообщается, что там-то ребенок находится без внимания, выезжает комиссия и принимает решение, действительно ли есть угроза жизни и здоровья ребенку. Если все-таки принимается решение об отобрании ребенка в этот момент, то, к сожалению, по нашему законодательству, у наших органов опеки только неделя, чтобы выйти в суд на лишение прав. По закону у системы профилактики у трудных жизненных ситуаций и работе с семьей нет времени», - сказала она.

По словам Ксении Мишоновой, в прошлом году в Московской области 1165 родителей были лишены родительских прав, в том числе связанных с жестоким обращением с детьми – 5. 32 родителя восстановили по суду свои родительские права.

«Лишение прав – это обратимый процесс, если родители захотят поменять свое отношение к семье и родительским обязанностям», - напомнила она.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН Мишонова отметила важность внимательного отношения к проблемам детей их соседей, которые зачастую могут оказаться не правы в своих предположениях, но иногда это спасает ребенку жизнь.