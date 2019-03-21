Лучше «перебдеть». Детский омбудсмен о проблеме детей-маугли

Ксения Мишонова во время пресс-конференции НСН рассказала, что внимание соседей к детскому плачу очень важно.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» проходит пресс-конференция на тему: «Дети-Маугли: Новая болезнь общества?»

С начала марта СМИ взбудоражила целая серия историй о детях-маугли. Сигналы бедствия исходили не от родственников несчастных детей, а от неравнодушных соседей, обращавшихся в органы детской опеки, с просьбой обратить внимание на неблагополучные семьи.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что не все случаи, растиражированные СМИ подходят под описание «ребенок-маугли», но отметила важность внимания соседей.

«Я бы попросила журналистов не называть этих детей маугли. Это просто дети, которые оказались в очень трудных жизненных ситуациях. В большинстве случаев не все так, как пишут в СМИ. Какие-то вещи сильно преувеличены. В случае в Раменском, когда была обнаружена девочка 5 лет, ее тоже сначала обозвали маугли. На самом деле девочка развитая, у нее одинокая мама. Когда девочка заболела, она не повела ее в детский сад. В данном случае соседи «перебдели», за что им, конечно, большое спасибо. Лучше внимание, чем его отсутствие», - отметила она.

Ранее сообщалось об обезвоженной и истощенной пятилетней девочке из Москвы, которую мать на несколько дней оставила дома совсем одну; семилетнем мальчике, умершем от остановки сердца в московской квартире, захламлённой горами мусора; шестилетний мальчик из Подмосковья, два дня проживший с трупом собственной бабушки – это случаи, выявленные лишь за последние несколько недель. В ряде случаев дети были недостаточно развиты для своего возраста из-за отсутствия воспитания и опеки со стороны взрослых, которые попросту бросали их на произвол судьбы.