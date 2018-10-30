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Общество

Если цены растут, то рождаемость обязательно падает

30 Октября 2018 в 21:00
Если цены растут, то рождаемость обязательно падает
Возобновление роста цен на топливо констатировала Федеральная антимонопольная служба России.

Ситуация на рынке, особенно по зимнему дизельному топливу, напряженная, заявил замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, которые приводит «Интерфакс», максимальный рост зафиксирован в Туве, где бензин Аи-92 подорожал на 40 копеек, Аи-95 — на 1 рубль. С начала года, по данным Росстата, топливо подорожало на 26%. Глава правительства накануне пригрозил нефтяным компаниям страны ввести заградительные экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, если те не будут сдерживать розничные цены. Если и был расчет на испуг, то совершенно напрасный: вечером того же дня стало известно, что нефтяники, напротив, попросили им дать возможность поднять с нового года отпускные цены на бензин сразу на 4-5 рублей за литр. Призыв к альтруизму, прозвучавший из уст вице-премьера Дмитрия Козака, услышан, похоже, не был.

А результаты нового роста цен на моторное топливо, могут оказаться, мягко говоря, весьма пессимистичными. Транспортная составляющая есть в конечной стоимости любого товара, включая продукты первой необходимости, и рост цен на них вслед за подорожанием бензина и солярки, да еще сразу на 4-5 рублей за литр, не заставит себя ждать. И это – на фоне грядущего повышения НДС на 2% с 1 января. Как заявлял ранее в эфире НСН экономист, член экспертного совета «Деловой России» Владислав Жуковский, «повышение налога на добавленную стоимость на два процента по цепочке приведет к удорожанию товаров минимум на 6 или 8 процентов».

Добавим в эту «копилку» продолжающееся четвертый год подряд падение реальных доходов населения, усиление давления на малый и средний бизнес, анонсированный налог на самозанятых, рост тарифов ЖКХ (кстати, больший, чем обычно, в связи с повышением НДС). И не удивимся другой статистике: уровень рождаемости в России за 10 месяцев упал по сравнению с прошлым годом на 5,2%. При этом увеличилось число умерших за тот же период. Таким образом, естественная убыль населения превысила 173 тысячи человек, констатировал Росстат. 

«Демографическая яма неизбежна», - уверенность в этом высказал в интервью НСН член Общественной палаты Георгий Федоров. Оно и понятно: кто же будет детей рожать, балансируя у черты бедности?

В последнее время у государственных деятелей разного уровня модно по делу и без упоминать майский указ президента. Он в числе прочего, напомним, требует обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны и устойчивый рост реальных доходов граждан. Некоторые из любителей сослаться на этот документ, вероятно, даже что-то делают для его реализации. Получается, правда, «как всегда».

Всеволод Нерознак

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