Депутату-коммунисту посоветовали разбираться в людях, а не с сайтами интернет-знакомств

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Гендиректор интернет-сети знакомств заявил НСН, что блокировками сайтов российское общество не улучшишь.

Блокировать сайты знакомств во имя сохранения традиционных отношений между мужчиной и женщиной призвала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Об этом она рассказала в интервью агентству городских новостей «Москва».

«Я была бы полностью согласна [ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств], и чтобы вообще интернет ограничить, ведь всё, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят», — заявила Плетнёва.

Закрытием сайтов знакомств проблему не решить, возразил парламентарию в эфире НСН генеральный директор интернет-сети знакомств «Мамба» Андрей Бронецкий. По его словам, корень проблемы нужно искать в мотивах поведения людей, а запретами и блокировками ситуацию не улучшить.

«Люди знакомятся через нас в большом количестве конструктивно, у нас тысячи откликов об успехе. Разумеется, иногда знакомятся и с негативными целями. Тем не менее, мы являемся площадкой, которая знакомит людей, и, закрывая нас, депутат не решит проблему. Потому что есть опасность познакомиться с неприятным человеком и на улице. Если она хочет улучшить общество, то, мне кажется, надо разбираться в людях, почему они такие, а не с площадками для знакомств. Люди знакомятся для разных целей, и в современном обществе, к сожалению, институт семьи разрушается. Это происходит во всём мире. Тем не менее, у нас тысячи историй, как образуются семьи. У нас даже исполнительный директор нашёл себе супругу на нашем проекте», — заметил Бронецкий.

Тамара Плетнёва не в первый раз становится ньюсмейкером из-за повышенного внимания к поведению россиянок. Так, накануне ЧМ-2018 она прославилась призывом к соотечественницам не спать с иностранцами, чтобы не повторить ошибок матерей-одиночек, которыми наводнился Советский Союз в 1980-м голу после Олимпиады.