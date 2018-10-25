В РАН рассказали, к кому стоит прислушаться при введении «границ дозволенного»

ФОТО: Картина Васи Ложкина // НСН

Социолог объяснил НСН, почему идея Дмитрия Киселёва о введении внутренних запретов не так дика, как кажется на первый взгляд.

Определить «границы невозможного и допустимого в свободе самовыражения, в свободе слова» призвал гендиректор агентства «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, сообщает «Коммерсант». Об этом он заявил на общем собрании Российской академии образования (РАО). По его словам, эффективное общество невозможно без внутренних запретов. Однако создавать их должен не административный ресурс, а общественная и научная дискуссия. «Нам предстоит создать новую светскую этику, которая будет принята обществом. И эта задача очень актуальная для Российской академии образования», — заметил Киселёв.

Основная беда вводимых в России запретов в том, что они обсуждаются властью с пассивным большинством, а вредят впоследствии активному меньшинству и стопорят процесс развития общества. Об этом в эфире НСН рассказал ведущий научный сотрудник федерального научно-исследовательского центра института социологии РАН Леонтий Бызов.

«Перекос возник в том, что та часть режима, которая генерирует запреты, опирается на консервативные и отсталые слои общества. Это сильно тормозит естественные процессы модернизации. Апеллировать нужно к активному меньшинству. Для этого есть социальные сети, где есть методы отслеживания контента. Этим занимаются правоохранительные органы, не всегда с хорошими целями. Но это важно делать и в научных, и в аналитических целях. Чтобы, скажем, вводятся какие-то предложения, и можно было посмотреть, как на это реагируют соцсети. Мне кажется, что если создать такого рода барометр, это было бы полезно для власти», — заметил собеседник НСН.

При этом он отметил, что сами по себе внутренние запреты нужны, но всегда необходимо чувство меры. В противном случае они начинают работать против своих создателей, а население находит массу изобретательных способов их обойти. Поэтому логичнее было бы обсуждать нововведения, прежде чем запустить механизм их реализации.





«В последнее время бюрократический класс беспрерывно плодит запреты, так как запретить проще, чем что-то разрешить. Запретить — это значит снять с себя ответственность и переложить её на другого. Поэтому я приветствую создание такого рода мониторинга, чтобы прежде чем ввести какой-либо запрет, его бы обсуждали в социальных сетях. Классифицировать этот контент, упорядочить, сделать замеры, провести экспертные опросы, где были бы эксперты разных ориентаций, разных точек зрения, и после уже возвращаться к запрету и его вводить. Иначе мы получаем усиление этой административной вертикали, которая всё больше доказывает собственную неэффективность. Многие запреты, напротив, нужно снимать, и создавать условия для активизации самих людей, а не просто бюрократического класса, который над ними стоит. Это нужно, чтобы режим развивался, и не было негативизма в отношении его базовых призывов», — заключил Бызов.

Напомним, Дмитрий Киселёв ранее, 21 октября, уже выступал с призывом «сузить свободу слова». Поводом тому послужила дискуссия, развернувшаяся вокруг ещё не вышедшего на экраны фильма Алексея Красовского «Праздник» о блокадном Ленинграде. Картина вызвала массу негатива и призывы не давать ей прокатное удостоверение, несмотря на то, что её ещё никто не видел. О том, какие темы в искусстве являются запретными, и о чём говорит их постепенный выход из тени, читайте в материале НСН.