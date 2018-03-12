Депутат раскритиковал усложнение процедуры получения электронного полиса ОСАГО

Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что новые правила будут выгодны только для автостраховщиков.

Процедура электронной выдачи полисов ОСАГО в некоторых регионах может быть усложнена. С такой инициативой выступил Российский союз автостраховщиков (РСА). По их мнению, в РФ необходимо запретить загрузку сканов документов, ограничить покупку полисов 90 минутами и отложить начало действия полиса на 72 часа. Это, как утверждают страховщики, предотвратит покупку соответствующих документов после ДТП. Инициатива уже направлена на рассмотрение в Центробанк, сообщает «Коммерсант».

Депутат Государственной Думы Вячеслав Лысаков в эфире НСН такую идею раскритиковал.

«С какого перепуга они вдруг решили, что надо усложнять покупку электронного полиса? Его и так получить сложно. Сейчас уже много жалоб есть на то, что крайне неудобно и сложно получить электронный полис. Всё это происходит на фоне того, что на фоне сегодняшнего дня в некоторых российских регионах, особенно в Южном федеральном округе (а также в Крыму, Севастополе) вообще практически нельзя купить обычные полисы ОСАГО. По закону, люди не имеют права пользоваться автомобилем, не имея на руках полиса ОСАГО. С другой стороны, они заплатили всё, что должны были государству, купили машину и не могут на ней ездить, потому что государство не может обеспечить выполнение законных требований», - считает депутат.

По словам Вячеслава Лысакова, выгоду от такого усложнения получат только страховые компании.

«Зачем это делать? Кому это выгодно? Очевидно, что это абсолютно невыгодно автомобилистам, а выгодно только страховым компаниям», - уверен Лысаков.

Стоит отметить, что мошеннические действия в сфере электронных ОСАГО наблюдаются реже, чем в среднем по рынку, сообщает Ura.ru .

Ранее министерство финансов предложило ввести повышающий коэффициент полиса ОСАГО для злостных нарушителей ПДД. Однако эту инициативу не одобрили в министерстве внутренних дел, посчитав подобную меру двойным наказанием, так как водителям придётся сначала оплатить штраф, а потом тратить дополнительные средства на полис ОСАГО.