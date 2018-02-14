«Синие ведёрки»: Страховка для лихачей должна стоить дорого

Петр Шкуматов в эфире НСН поддержал инициативу о введение повышенных коэффициентов по ОСАГО за опасное вождение.



В МВД неоднозначно оценили инициативу Минфина РФ о введении повышающего коэффициента полиса ОСАГО для злостных нарушителей Правил дорожного движения.



Правоохранителям не понравилось, что проект предполагает двойное наказание для нарушителя: сначала он платит штраф, а потом еще и получает повышенный коэффициент ОСАГО. Также МВД не понравилась идея предоставления страховщикам доступа к базам данных органов МВД. Это противоречит законам «О полиции» и «О персональных данных».

Однако, как пишет «Российская газета», по итогам совещания, на котором обсуждались эти поправки в закон об ОСАГО, ведомства пришли к пониманию и соглашению.

в в эфирезаявил, что лихачи, нарушающие ПДД, должны сами платить за свое поведение.

«На текущий момент ОСАГО воспринимается многими водителями, как несправедливая система по той причине, что она построена по формуле «небитый битого везет». Существует очень большое количество добропорядочных водителей. По некоторым оценкам, 98% автомобилистов совершенно не представляют никакой угрозы для общества и участников дорожного движения. Если они попадают в аварии, то крайне редко и по стечению обстоятельств. В тоже время, у нас на дорогах есть 2% грубых, опасных и неадекватных водителей, из которых четверть ответственна за половину ДТП в нашей стране. Получается, что водители, которые ездят по правилам и соблюдают рамки приличия, оплачивают выкрутасы и последствия неадекватного поведения на дороге этих лихачей. Поэтому, конечно же, этих лихачей нужно выявлять. Пусть они оплачивают сами свои поездки. Пусть страховка стоит для них дорого», - объяснил Шкуматов.

Эксперт также назвал инициативу Минфина правильной и логичной. По его словам, таким образом могут снизится тарифы ОСАГО для дисциплинированных водителей.

«Эта инициатива приведет к более справедливому распределению финансовой нагрузки на водителей. Люди, у которых нет нарушений ПДД, которые ездят за рулем трезвыми, не ездят на красный свет и по встречке, будут платить за ОСАГО меньше. А те, кто любит проехать на красный, должны платить больше. Инициатива эта уже давно назрела и применяется во многих странах мира. Помимо того, что она абсолютно правильная и логичная, если ее правильно реализовать, это приведет к понижению тарифов ОСАГО для нормальных водителей и резкому повышению тарифа на страховку для людей, которые не привыкли себя ограничивать на дорогах», - добавил Шкуматов.

Отметим, планируется, что повышенный коэффициент за нарушения правил дорожного движения будет применяться в случае опасного вождения. Как пишет РЕН ТВ , депутаты Госдумы пообещали принять соответствующие поправки в КоАП в весеннюю сессию, а в силу новый закон может вступить уже через год после официальной публикации документа.