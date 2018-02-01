Депутат предложил ввести в школах уроки интернет-безопасности

Депутат Госдумы в эфире НСН рассказал о запуске пилотного проекта по детской информационной безопасности.

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предложил ввести в школы новый предмет «Безопасность детей в интернете». Пока проект документа с соответствующей инициативой готовится на рассмотрение в Минобрнауки. Всего было разработано два цикла лекций: для учащихся 4-5 классов и для 11-классников. Они также могут проводиться в рамках ОБЖ или информатики. Пилотный проект запустится в Кемерово.

В эфире НСН парламентарий рассказал, о чем на этих уроках будет идти речь и почему сегодня важно говорить о кибер-безопасности.

«Я решил начать с малого. Мы с волонтёрами, которые могут нормальным языком разговаривать с детьми, провести серию лекций. Будет вывешен мой телефон и почта, школы могут сами оформлять заявки. Мы подготовили два блока лекций для пятиклассников. Примерно в этом возрасте дети регистрируются в соцсетях, но совершенно не владеют инструментарием и не знают, что их могут поджидать какие-то опасности. Мы будем на пальцах объяснять, что такое антивирус, как им пользоваться, как сделать двухфакторную аутентификацию, чтобы их не взломали, как общаться в соцсети», - поделился с НСН народный избранник.

По словам Антона Горелкина, программа для выпускников учебных заведений будет отличаться. В частности, старшеклассникам объяснят, почему российские власти принимают те или иные законы, которые многие расценивают как покусительство на свободу информации.

«С одиннадцатиклассниками я буду выступать как член комитета по информполитике, информационным технологиям. Мы будем рассказывать, почему мы запрещаем анонимайзеры и прочее (то, что более актуально для них). Многие неправильно нас понимают и думают, что мы какие-то заплесневелые ребята, которые делают гадости на каждом углу и всё запрещают», - сообщил Горелкин.

Напомним, в январе в пермской школе двое подростков напали на четвероклассников и учительницу. Позже они попытались совершить суицид, однако были задержаны. В СМИ также появилась информация о том, что организаторы нападения состояли в интернет-сообществе, посвящённом массовому убийству в школе «Колумбайн».