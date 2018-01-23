Сенатор: На преступления дети идут от нехватки занятости вне школы

В эфире НСН Ирина Гехт отметила, что основная причина роста преступности среди школьников – проблемы в сфере допобразования.

Рост преступности среди школьников происходит из-за отсутствия занятости вне занятий и проблемах в сфере дополнительного образования. Об этом сообщила член Совета Федерации РФ Ирина Гехт на пресс-конференции НСН на тему: «Последний звонок. Почему российские школы захлестнул террор?» во вторник, 23 января.



«У нас разрушена система допобразования. Детям просто некуда пойти и все платно. Пенять на компьютерные игры и соцсети – отчасти, это имеет место быть, - отметила сенатор. - Раньше дети были заняты в кружках и секциях, находили авторитеты в лице тренеров, наставников».

«Нужно задуматься над тем, что надо менять систему допобразования. Менять подходы в школе. Школа взяла на себя функцию накачки знаниями, - отметила Гехт. - Здесь назрел клубок проблем, которые нужно «расшивать» через изменения в Семейный кодекс, закон о профилактике преступлений, социальной защите и так далее».

Подробнее – в прямой трансляции пресс-конференции.

На прошлой неделе сразу в нескольких российских городах произошла череда нападений на школы. 15 января в Перми двое подростков, вооруженные ножами, напали на учительницу и четвероклассников. Ученики и педагог получили ранения. Зачинщики инцидента пытались покончить с собой, и также были госпитализированы. Через день поножовщина в Челябинской школе – подросток напал на ученика девятого класса. 19 января нападению подростка подверглись школьники в Улан-Удэ. Ученик девятого класса поджог школьный кабинет с помощью бутылки с зажигательной смесью и напал на семиклассников и учителя с топором, пострадали семь человек.

По фактам нападений были возбуждены уголовные дела. Правоохранительными органами выдвигались версии о взаимосвязи между этими инцидентами, а также о негативном влиянии групп в соцсетях, которые распространяют информацию о массовом убийстве в американской школе Колумбайн в 1999 году и призывают к насилию. В Роскомнадзоре сообщили о блокировке таких групп. Вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что в российских школах усилят меры безопасности.

В Госдуме предложили обязать оборудовать школы системами видеонаблюдения, кнопками экстренного вызова полиции и металлодетекторами, сообщает RT. Так же законодатели предлагают школам нанимать для охраны компетентных сотрудников частных охранных предприятий и сделать обязательным исполнение профстандарта охранника образовательного учреждения, который был утверждён Минтрудом в 2015 году.