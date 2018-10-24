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Общество

Депутат открестилась от пьющих жителей Саратова

24 Октября 2018 в 12:14
Депутат открестилась от пьющих жителей Саратова
Депутат от Саратовской области Ольга Баталина в эфире НСН отказалась комментировать повальное пьянство в столице региона.

Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь возглавили рейтинг самых пьющих регионов России. Авторы исследования, маркетинговое агентство Zoom Market, уточняют, что в первую десятку также вошли Саранск, Красноярск, Чита, Ростов-на-Дону, Челябинск, Хабаровск и Новокузнецк. 11-е место досталось Санкт-Петербургу, 16-е — Москве.

Исследователи провели опрос среди более трех тысяч человек в возрасте от 19 до 73 лет, проживающих в 25 городах. Опросник исследования состоял из трех вопросов: «Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?».

Депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Баталина в эфире НСН заявила, что не имеет никакого отношения к проблемам с алкогольной зависимостью в Саратове и предположила, что информация является шуткой.

«Да вы что шутите? Причем здесь я? Спрашивайте тех, кто любит выпить. Они вам что-нибудь расскажут про это», — прокомментировала Баталина.

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Напомним, похожее исследование было проведено Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов в 2015 году. Согласно прошлому опросу, лидерами по части употребления спиртного оказались жители Краснодара, Уфы и Владивостока. За ними следуют Нижний Новгород и Казань. В свою очередь москвичи и петербуржцы официально признаны самыми трезвыми из наших соотечественников.
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