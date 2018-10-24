Нарколог рассказал о «брутальном» пьянстве северных городов России

Врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун рассказал НСН о последствиях алкогольной зависимости в северных российских городах.

Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь возглавили рейтинг самых пьющих регионов России. Авторы исследования — маркетинговое агентство Zoom Market уточняет, что в первую пятерку также вошли Саранск и Красноярск. 11-е место досталось Санкт-Петербургу, 16-е — Москве. Всего в рейтинге 25 городов.

В эфире НСН врач-психиатр и нарколог Александр Ковтун заявил о неточности исследования, однако обратил внимание на то, что северные регионы действительно чаще страдают от алкогольной зависимости.

«На севере России пьют гораздо больше, чем в центре или на юге и пьянство носит такой брутальный, саморазрушающий характер. Очень много суррогатов, очень много отравлений, несчастных случаев, в том числе замерзаний на холоде. В этом отношении пьянство севера несопоставимо ни с столичными городами, ни с центром России, ни, тем более, с югом и Кавказом. Думаю, что если сделать такую выборку среди других 25 городов — другая будет картина. Очень необычный опрос, поэтому тяжело сделать какие-то выводы», — удивился он.

Напомним, по результатам исследования 2015 года, проведенного Институтом стратегических коммуникаций и социальных проектов, лидерами по части употребления спиртного оказались жители Краснодара, Уфы и Владивостока. За ними следуют Нижний Новгород и Казань. В свою очередь москвичи и петербуржцы официально признаны самыми трезвыми из наших соотечественников.