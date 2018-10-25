Депутат напомнил об ответственности за недонесение

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству на пресс-конференции НСН предложил оживить статью о недонесении.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Тайны керченской трагедии: От свидетелей Иеговы до «чёрных копателей».

17 октября в городе Керчь произошло нападение на учителей и учащихся Политехнического колледжа. Студент этого учебного заведения 18-летний Владислав Росляков убил 20 человек, ранил несколько десятков, после чего покончил с собой.

Член Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко сообщил на пресс-конференции НСН, что стоит усилить ответственность человека, который не рассказал органам о преступлении, о котором ему стало известно.

«Кто-то из других людей всегда знает о готовящемся преступлении. У нас есть статья о недонесении о преступлении. Если человек что-то знает, он обязан по закону прийти и проинформировать правоохранительные органы. А если он этого не сделал, то в отношении него может быть возбуждено уголовное дело. Да, этот состав нерабочий, очень редко мы слышим, чтобы по этой статье кого-то привлекали, но я считаю, что правоохранительные органы для профилактики должны начать работу по оживлению этой статьи. Каждый должен понимать ответственность. Если ему кто-то сказал, что собирается совершить преступление, кого-то убить и т.д., человек сразу должен идти и делать заявление в тот же день. Если увеличить санкцию по этой статье, правоохранители могут начать относиться к ней серьезнее», - отметил он.

Ранее во время пресс-конференции НСН депутат Марченко призвал запретить наиболее опасные для психики компьютерные игры. По его словам, люди теряют связь с реальным миром, если систематически чрезмерно убивают кого-то в виртуальной реальности.