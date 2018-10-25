Депутат Госдумы призвал запретить наиболее опасные для психики компьютерные игры

Член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству на пресс-конференции НСН рассказал о большом количестве игроманов в России.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоялась пресс-конференция на тему: «Тайны керченской трагедии: От свидетелей Иеговы до «чёрных копателей».

17 октября в городе Керчь произошло хладнокровное нападение на учителей и учащихся российского учебного заведения. Владислав Росляков – «керченский стрелок» - прежде чем устроить массовую расправу, сжёг свои личные вещи, фотографии, профессионально стер со своего компьютера данные и закопал загадочный сейф. Есть в этой трагедии и религиозный подтекст: в числе сожжённых вещей была Библия, а мать убийцы состояла в секте свидетелей Иеговы (запрещена на территории РФ). Стало известно, что к массовому убийству Владислав Росляков начал готовиться еще в январе 2017 года, а тротил для взрывного устройства, возможно, был извлечён из снарядов времён Второй мировой войны.

Член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко сообщил на пресс-конференции НСН, что необходимо усилить работу в запрещении компьютерных игр.

«Большое количество игроманов в стране и детей и взрослых, которые находятся в зависимости. Когда человек сутками режет, убивает и стреляет кого-то в играх, у него идет сдвиг по фазе. Виртуальный мир он начинает переносить в мир реальный. Нам, законодателям, необходимо усилить работу в этом направлении. Наша молодежь погрязла в интернете. Зарубежные корпорации делают огромные деньги на наших детях, у которых потом едет крыша. Нужно выяснить, какие игры наиболее вредны для психики подростков, и запретить их», - заявил он.

Ранее на пресс-конференции эксперт по безопасности рассказал НСН, что поможет минимизировать случаи убийств среди школьников. По его мнению, комплексная работа превентолога, психолога и учителей поможет сократить риски повторения трагических ситуаций.