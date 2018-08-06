Экс-генпрокурор: Уголовная ответственность за репосты - большая глупость!

Первый Генеральный прокурор РФ поддержал в эфире НСН предложение об амнистии осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в соцсетях.

Mail.ru Group предложила амнистировать осужденных за экстремизм из-за репостов и лайков в социальных сетях, а также исключить уголовную ответственность за подобные случаи. В заявлении компании подчёркивается, что в России становится всё более популярной практика возбуждения уголовных дел на пользователей соцсетей. Нередко активность правоохранительных органов в этом направлении явно несоразмерна потенциальной угрозе. Реакция на записи в комментариях или мемы в ленте оказывается немотивированно жёсткой. Как подчёркивает Mail.ru Group , всё это девальвирует главную ценность соцсетей - возможность обмениваться информацией.

Первый генеральный прокурор Российской Федерации Валентин Степанков выразил уверенность в эфире НСН, что амнистию надо применить и над самим законом поработать.

«В первую очередь надо спросить с тех, кто предложил принять эту норму. Почему они не слышали, когда им говорили, что это большая глупость, которая обернётся серьёзными пробелами в правоприменении сырого и во многом надуманного закона. Законодатели крайне слабо проработали вообще эту статью, которая позволила следователям, прокурорам и судьям очень вольно её трактовать. Если обобщить все уголовные дела по этой статье, по которым люди были привлечены к ответственности, то наверняка по большинству из них возникнут вопросы об обоснованности самого осуждения. Когда этот закон только принимался, уже тогда эксперты и специалисты говорили, что его применение будет крайне затруднено. Практика показала, что правоохранители крайне расширительно трактовали основания для привлечения к уголовной ответственности по данной статье. Поэтому я считаю, что, конечно, надо прекратить предыдущие дела. Если же будет принято решение оставить уголовную ответственность за репосты, надо очень чётко и понятно прописать все основания для правоприминения», - подчеркнул Валентин Степанков.

В конце июня в Государственную думу были внесены два законопроекта о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о возбуждении ненависти или вражды, в которой прописана ответственность за лайки и репосты. Депутаты Сергей Шаргунов и Алексей Журавлёв предложили исключить из неё упоминание СМИ и интернета.

Ответственность за пропаганду ненависти либо вражды, а также унижение человеческого достоинства посредством соцсетей предполагалось прописать в Кодексе об административных правонарушениях, и наказывать за это штрафами либо обязательными работами. Однако кабинет министров не одобрил эту инициативу. В то же время, предложение об отмене уголовной ответственности за репосты поддержала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В пояснительной записке к законопроекту народные избранники отмечали, что с 2012 года число осуждённых за действия в социальных сетях выросло в несколько раз — со 130 человек до более 450 в 2018 году.