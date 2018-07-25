Демограф: За триллионы рублей россияне рожать больше не станут

Более 3,5 трлн рублей составит общий объем финансирования национального проекта «Демография». Как заявил глава правительства России Дмитрий Медведев, каждое предложение в проект должно быть ориентировано на максимальный эффект. Особое внимание премьер призвал уделить повышению рождаемости, формированию здорового образа жизни и заботе о людях старшего поколения.
Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что национальному проекту «Демография» не хватает конкретики – как, в какие сроки и с каким ожидаемым эффектом будут расходоваться выделенные средства.
Отметим, что проект «Демография» должен обеспечить достижение целей развития, которые поставил в майском указе президент РФ Владимир Путин. Ранее россияне в опросе ВЦИОМ назвали идеальное количество детей для счастья в семье, а также основную причину нежелания пар заводить ребенка, сообщает «Русская планета».
Напомним, по оптимистичному прогнозу Росстата численность населения России через 18 лет увеличится до 157 млн человек. В эфире НСН руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов заявил, что прогноз Росстата не имеет ничего общего с реальностью.