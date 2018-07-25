Демограф: За триллионы рублей россияне рожать больше не станут

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В эфире НСН Юрий Крупнов отметил, что средства, предусмотренные кабмином на нацпроект «Демография», не подкреплены конкретным планом действий.

Более 3,5 трлн рублей составит общий объем финансирования национального проекта «Демография». Как заявил глава правительства России Дмитрий Медведев, каждое предложение в проект должно быть ориентировано на максимальный эффект. Особое внимание премьер призвал уделить повышению рождаемости, формированию здорового образа жизни и заботе о людях старшего поколения.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов считает, что национальному проекту «Демография» не хватает конкретики – как, в какие сроки и с каким ожидаемым эффектом будут расходоваться выделенные средства.

«Нет ни одной меры, которая предлагается на эти 3,5 трлн рублей, которая бы привела к повышению рождаемости и реальному увеличению продолжительности жизни. В этом смысле, к сожалению, в национальном проекте нет базы – конкретных действий или мероприятий, где прописана сумма вложений и ожидаемый эффект. Не абстрактное улучшение демографии, а конкретика. С таким же успехом можно было написать и 1 трлн рублей, и 10 трлн рублей на финансирование. От этого бы ничего не изменилось. Это документ носит, скорее, идеологический характер и содержит основной месседж - правительство занимается демографией», - заявил эксперт в эфире

Отметим, что проект «Демография» должен обеспечить достижение целей развития, которые поставил в майском указе президент РФ Владимир Путин. Ранее россияне в опросе ВЦИОМ назвали идеальное количество детей для счастья в семье, а также основную причину нежелания пар заводить ребенка, сообщает «Русская планета».

Напомним, по оптимистичному прогнозу Росстата численность населения России через 18 лет увеличится до 157 млн человек. В эфире НСН руководитель рабочей группы по защите семьи Общественного Совета при Уполномоченном по правам ребенка Игорь Белобородов заявил, что прогноз Росстата не имеет ничего общего с реальностью.