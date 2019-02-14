Демограф: Нужно стимулировать рождение четвертого ребенка, а не первого

Председатель наблюдательного совета Института

демографии, миграции и регионального развития в беседе с НСН поддержал заявление калужского губернатора.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов высказался против стимулирования женщин рожать первого ребенка. По его словам, властям следует вместо этого побуждать женщин рожать третьего ребенка, и в этом губернатор видит единственный выход подтянуть демографию в нынешних условиях, сообщают «РИА Новости». «Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших понуканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка — это физиология так ее к этому зовет», — сказал Артамонов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в беседе с НСН поддержал заявление калужского губернатора, но отметил, что лучше стимулировать рождение уже четвертого ребенка.

«Артамонов совершенно прав, что акцент надо сделать на многодетную семью, которая у нас начинается с третьего ребенка. На самом деле, самая большая поддержка должна ложиться на четвертого ребенка, потому что это и будет стимулировать создание многодетных семей, но принципиально он все равно прав. Остальные предложения, к сожалению, уже реализующиеся правительством, по поводу стимулирования первого ребенка, это по сути анти-демографические меры, которые не ведут к повышению рождаемости, на самом деле, и просто делаются некомпетентными, неграмотными чиновниками», — сказал демограф.

Эксперт добавил, что в России числится всего шесть тысяч семей с восьмью и более детьми. По его словам, государственная поддержка таких семей необходима так же, как и стимулирование рождения третьего или четвертого ребенка.«Форсированное стимулирование рождения четвертого или хотя бы третьего, но лучше четвертого, ребенка ни в коем случае не должно отменять дифференцированную поддержку всех многодетных семей. В частности, у нас всего 6 тысяч семей с восьмью и более детьми, и это наш национальный позор, что государство до сих пор не дает этим семьям ежемесячные гранты на 50-100 тысяч рублей», — сказал Юрий Крупнов.Напомним, что по данным Росстата, на 1 января 2019 года население России составляло 146,8 миллионов человек, сократившись за последний год на 86,7 тысяч человек. В последний раз численность населения страны сокращалась в 2009 году.