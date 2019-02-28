Демограф назвал «обезьянничанием» желание россиянок рожать позже

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Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития в интервью НСН заявил, что России нужна новая демографическая концепция.

Россиянки стали позже рожать первого ребенка. Если в 2000 году 60% всех малышей появлялись у мам до 25 лет, то в 2017 году - только 45%.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, которая объяснила тенденцию желанием россиянок сначала получить образование, найти достойную работу, что называется, стать на ноги. И только потом задумываются о рождении детей.

в беседе сзаявил, что такая тенденция наблюдается из-за бездумного копирования западных стандартов жизни.

«Это сдвиг является точной копией того, что произошёл в западных и европейских странах. И там позднее рождение первого ребенка стало нормой. Но на самом деле это не так, это стечение обстоятельств и различных факторов малодетности семьи, поскольку семья в условиях неолиберальной экономики является не выгодной категорией для коммерции. Значительно выгоднее иметь отдельно граждан и определённое, но малое количество детей», - считает эксперт сферы.Так, например, средний возраст рождения первого ребенка в семье в Испании составляет 30,6 лет, в Италии – 30,7, в Греции – 30 лет. В России же, согласно данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, ​средний возраст женщины на момент рождения первого ребенка в конце 2017 года составлял 28,5 года.

При этом медики считают, что оптимальный возраст рождения первого ребенка - до 23-25 лет. Однако сейчас женщины рожают в первый раз и после 30 лет. Ещё совсем недавно такую беременную в женской консультации назвали бы «старородящей». Ныне такой термин врачами не используется, а будущие мамы, чей возраст подбирается к 35 или 40 годам, уже не являются редкостью.

«Татьяна Голикова обратила внимание на эту проблему, и это означает, что далее будут предложения каких-либо пособий. А на самом деле корень проблем не берется. А он - в создании оригинальной демографической концепции России. И она связана с другим типом экономической системы, потому что вопрос не социалке, не в пособиях. А в целом - хозяйственно-культурном бите страны. И это определяет наше бытие. Мы обезьянничаем под Запад, обезьянничаем в экономике, буквально во всем, и получаем все следствия в демографической сфере», - сделал вывод Юрий Крупнов.

К слову, обозначая проблему с поздним рождением первого ребенка, вице-премьер Татьяна Голикова пообещала, что государство будет поддерживать женщин. Но какие-то определенные, конкретные меры не назвала.