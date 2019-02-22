Профессор: Демографический кризис обернется стихийными бедствиями

На пресс-конференции НСН эксперт рассказал, как снижение численности населения в России может привести к появлению болот и лесным пожарам.

В пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» завершилась пресс-конференция на тему: «Новая демографическая политика: Как спасти Россию от вымирания?». В её рамках профессор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Андрей Гудков отметил, что особое внимание во время борьбы с демографическим кризисом в стране стоит обратить на отдалённые и малонаселённые регионы:

«Демографическая политика в России поддерживается хуже, чем во многих странах Европы. К примеру, такого понятия, как поддержка демографии на уровне муниципалитета, у нас вообще нет. Хочу подчеркнуть, что нас 2/3 земель не освоено. Там население всего 1-2 человека. И это вахтовики. Если мы не решим демографическую проблему, то эти территории просто некому будет осваивать. А на эти территориях активно идут процессы, связанные с глобальным потеплением. Там могут возникнуть и болота. И пожары. Может быть, глобально увеличивать население не надо, однако стоит сделать пор на увеличении численности населения отдельных регионов. Причём, не только в нашей, но и других странах», - отметил Андрей Гудков.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов в пресс-центре НСН назвал уровень дохода, при котором в России семьи смогут иметь трёх и более детей:

«Зарплата в российской семье от одного кормильца должна быть такой, чтобы на неё могли прожить четверо детей», - отметил эксперт.